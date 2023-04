Det kommer mer «Pørni»

Henriette Steenstrups «Pørni» har blitt en stor suksess på tre sesonger siden serien hennes hadde premiere på Viaplay for to år siden. Nå forteller den nordiske strømmetjenesten at de har bedt Steenstrup lage to sesonger til av feelgood-dramaet, og at innspillingen av sesong fire og fem er godt i gang i Oslo denne våren.

Neste kapittel i den populære serien om familien Middelthon kommer på Viaplay neste år. (NTB kultur)





«Pørni»-rekorder

Sesong en fikk veldig god mottakelse blant TV-anmelderne og av Viaplay-publikummet under pandemi-våren 2021, og det tilhører sjeldenhetene at en norsk dramaserie får et så langt TV-liv som «Pørni». Serien skal ha gitt Viaplay salgs- og seerrekorder.

Henriette Steenstrup skal spille Pernille Pørni Middelthon en stund til. Opptakene til sesong fire og fem har begynt i Oslo denne våren. (Viaplay)

Sesong en var den mest sette norske serien på Viaplay noensinne i løpet av det første døgn etter premieren, men strømmetjenesten oppgir ikke hvor mange seere «Pørni» har hatt. Tallene er gode nok til at Viaplay har bedt serieskaper og hovedrolleinnehaver Henriette Steenstrup om å fortelle mer om Pernille Middelthon og familien hennes.

I den neste sesongen som kommer neste år har det gått to år siden sist seerne tok farvel med Pørnis familie og deres nærmeste, skriver Viaplay i en pressemelding.

– Det er det beste og skumleste i verden å få lov til å fortsette historien om familien Middelthon, og et ansvar jeg på ingen måte tar lett på, uttaler Henriette Steenstrup selv i pressemeldingen fra Viaplay.

– Men nå som heldigvis flere enn meg har blitt glad i denne gjengen, gleder jeg meg både til å følge Hanna, Sigrid og Leos vandring inn i voksenlivet, og ikke minst Ole Johan og Pørni sin sedvanlige streben med det som er sjølve livet, forteller Steenstrup.

Mange av de karakterene fra de forgående sesongene skal være med videre i serien, spilt av skuespillere som Nils Ole Oftebro, Henrik Mestad, Ulrikke Døvigen, Agnes Kittelsen og Jan Gunnar Røise. I tillegg skal serien by på nye karakterer, spilt av Mees Borgman, Ada Othilie Eide, Ole Stavrum og Jake Simmance, forteller pressemeldingen fra Viaplay.

Mange TV-priser

I løpet av fjoråret fikk serieskaper og manusforfatter Henriette Steenstrup den norske TV-prisen Gullruten for «Beste Drama» og «Beste skuespiller», samt Gullrutens fagpris for «Beste Manus». Viaplay-serien ble også belønnet med prisen for «Beste komedie» under Seriekritikerprisen, hvor Steenstrup også vant den gjeve prisen for «Beste skuespiller». For den tredje sesongen i serien var Steenstrup i de samme priskategoriene tidligere i år, og de unge skuespillerne Vivild Falk Berg og Ebba Jacobsen Östberg ble nominert i kategorien «Beste birolle».

Serien produseres av Monster ved produsent Ida Håndlykken Kvernstrøm og Paal Wilhelm Nesset. Hallvar Witzø har regi, mens Henriette Steenstrup står for manus. Ansvarlig produsent hos Viaplay Group er Kari Moen Kristiansen, mens Kaja Bjelke er juniorprodusent for de to nye sesongene.

«Pørni» blir en ytterligere satsing på norsk drama fra nordiske Viaplay, som i løpet av det neste året skal by på norske serier som den prisbelønte «Festning Norge», og nye sesonger av den politiske thrilleren «Furia» og krimserien «Fenris», blant annet. Tidlig i mai har også «Arkitekten» premiere på, den norske serien som vant hederlig omtale ved filmfestivalen i Berlin i vinter.

