«Sisu» byr på en solid SS-skurkerolle fra Aksel Hennie

---

4

FILM

«Sisu»

Regi: Jalmari Helander

Finland, 2022

---

Jalmari Helander er Finlands mest kommersielt anlagte regissør siden Renny Harlin, og vender her tilbake med en helstøpt spagettiwestern-krigsfilm inspirert av «First Blood». Helander har tidligere markert seg med villnisse-kultfilmen «Rare Exports» (2010) og Samuel L. Jackson-actionfilmen «Big Game» (2014). Sistnevnte var den fram til da dyreste filmproduksjonen i Finlands historie, og ble ikke helt den suksessen man håpet på. Men etter ni år er Helander tilbake med en helstøpt råtassfilm, som går helhjertet inn for å skape et erkefinsk action-ikon. Tittelen «Sisu» beskriver en særegen finsk egenskap som ifølge åpningsteksten er umulig å oversette. I grove trekk et adjektiv som beskriver «en jernhard målbevissthet og ufattelig utholdenhet som manifesterer seg når alt håp er ute».

Hovedpersonen Aatami Korpi (Jorma Tommila) er selve personifiseringen av «Sisu»; en værbitt hardhaus som får Clint Eastwoods i «Unforgiven», Liam Neeson i «Taken», John Rambo og John Wick til å se ut som en samling soyaspisende pysegutter. Det er dessuten litt ekstra gøy at Aksel Hennie spiller en sentral, saftig birolle som filmens store skurk: en rett igjennom ond SS-Obersturmführer som gjør avskyelige ting med iskald hvilepuls. Hennie har ikke fått sjansen til å gjøre mye ut av seg i de internasjonale filmrollene sine, men denne gangen får han betydelig større alburom til å utfolde seg – og gjør en skikkelig solid innsats.

[ Kinosuksessen «Krigsseileren» som serie på Netflix ]

«Sisu» med Jorma Tommila, en værbitt hardhaus som får blant andre Clint Eastwoods i «Unforgiven» til å ligne en pysegutt. (Nordisk Film Distribusjon)

Året er 1944 og andre verdenskrig nærmer seg slutten. Nazistene er i ferd med å trekke seg ut av Lapplandskrigen, men akter å gjøre maksimal skade mens de stikker av med halen mellom beina. Aatami Korpi har for lengst snudd ryggen til krigen, og fordriver tiden som gullgraver-eremitt i Lapplands gudsforlatte villmark mens tyske krigsfly suser forbi i horisonten. Han har kroppen full av stygge arr og utstrålingen til en mann man slett ikke burde kødde med. Men nå har han gravd opp jackpoten: nok gullklumper til å fylle to romslige salvesker. På rideturen tilbake vekker han oppmerksomheten til en Wehrmacht-tropp som har gjort seg ferdig med å plyndre, rasere og minelegge området. Som en del av «den brente jords taktikk» har de kidnappet en samling unge kvinner som sexslaver, mens mennene i området er lynsjet til skrekk og advarsel.

[ «The Exorcist»: Fjollete demon-fantestreker ]

SS-Obersturmführer Bruno Helldorf (Aksel Hennie) gidder ikke engang å ta seg bryet med å la skarpskytteren Wolf (Jack Doolan) gi Korpi en kule i hodet, men ombestemmer seg etter at han oppdager at den finske hardhausen har slaktet et halvt dusin nazisoldater – og er i besittelse av store verdier i gull. Helldorf forventer å bli henrettet for krigsforbrytelser, og ser dette gullet som sin siste billett til frihet. Så han trosser ordrene om å ta en retrett til Norge, og begir seg ut på jakt etter den brysomme finnen. En stor tabbe. Aatami Korpi viser seg å være en sagnomsust spesialsoldat, som gjorde det til å en sport å slakte russiske soldater etter at han mistet familien sin. En seig drapsmaskin som har fått det veldig velbegrunnede kallenavnet «Den udødelige», og er i besittelse av nok «Sisu» til å fylle alle de tusen finske sjøene til randen.

Fra «Sisu» med Aksel Hennie i en stor rolle. (Nordisk Film Distribusjon)

Herfra er det ikke så vanskelig å forestille seg hva som vil skje: soldatene angriper den aldrende finnen med alt de har av tung skyts, eksplosiver og tanks uten nevneverdig hell, mens Korpi slakter nazistene med et assortert utvalg av kniver, hakker og slagvåpen. «Sisu» er overraskende gørrete, og det blir stadig mer åpenbart at regissør Jalmari Helander har skapt en vaskeekte exploitation-film her. En mytisk krigswestern dominert av visuell historiefortelling, som er utstyrt med et stilsikkert filmfoto av veteranen Kjell Lagerroos.

Fra den finske filmen «Sisu». (Nordisk Film Distribusjon)

Helander har ikke helt fått ressursene til å la historien eskalere like mye som den fortjener, og bruker opp mesteparten av kruttet tidlig under en livlig sekvens som utspiller seg på et minefelt – der nazister eksploderer i alle retninger. Ingenting i filmen klarer helt å leve opp til denne åpningen, men 63-åringen Jalmari Helander (som har vært en gjenganger i regissørens filmer) er en skikkelig karismatisk actionhelt, selv etter at «Sisu» utsetter ham for så mye juling at selv John Wick hadde ristet på hodet. I likhet med Wick er Aatami Korpi utstyrt med en nusselig blandingshund. Markedsføringen trekker sammenligninger til Quentin Tarantino, noe som er å ta hardt i.

[ Er «John Wick: Chapter 4» den perfekte actionfilmen? ]

Fra den finske filmen «Sisu». (Nordisk Film Distribusjon)

Måten «Sisu» er delt inn i kapitler med undertitler skrevet i gul font minner mye om «Kill Bill», men Tarantino er alt for forelsket i sin egen dialog til å ha en hovedperson som knapt sier et kløyva ord under hele spilletiden. Dialogen her er ellers stort sett på engelsk, og det skurrer litt at nazisoldatene ikke engang snakker tysk seg imellom. Men logikk og realisme er ikke akkurat en prioritet her. Dette er en frydefullt brutal B-film med en morbid sans for humor, som ikke makter å leve helt opp til potensialet – men er en gjennomført underholdende påminnelse om hvor mye moro det kan være å se nazister få skikkelig gjennomgå.