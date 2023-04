Mamma Mia! – Lykke på boks

Spreke antrekk, fengende sanger og umiskjennelig nostalgi fyller salen på Folketeateret når Karoline Krüger og resten av skuespillerne inntar scenen. Ti måneder har gått siden forrige opptreden. Denne uka var det duket for nypremiere på den folkekjære musikalen.

– Det er umulig å gå på «Mamma Mia!» og gå hjem sur, og det er umulig å være på jobb og gå hjem sur, sier Ulrikke Brandstorp til Dagsavisen.

Ulrikke Brandstorp spiller hovedrollen «Sophie» som prøver å finne ut av hvem faren hennes er. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Jeg har en drøm …

På en liten gresk øy utenfor fastlandet inviteres det til storslagen fest når Sophie og Sky skal gifte seg. På menyen står kjente slagere som «Mamma Mia», «Money Money Money» og «The Winner Takes It All».

– Det føles ut som den sykeste «familie-reunionen». Man er så glad i folka og stykket. Jeg sier at ––, forteller Brandstorp på mandagen før premieren. Hun gjør comeback som Sophie, men på de første forestillingene er det Gina Ranheim Bjerkan som trår inn.

Når sceneteppet trekkes til side, kommer Sophie inn på scenen. Hun har funnet dagboken til moren sin, som forteller historien om sommeren før Sophie blir født. Jenta som har gått hele livet uten en far, har plutselig tre mulige fedre:

«Sam Carmichael, Bill Anderson og Harry Bright».

Hun sender av gårde invitasjoner til bryllupet sitt til de mulige fedrene, og en rørende historie basert på 22 av ABBAs største hits spilles ut i salen på Folketeateret.

Ensemblet og hovedroller, alle er like glade for å være tilbake igjen.

– Det er en glede å få lov til å gjøre dette igjen. Jeg prøver å ikke ta for gitt de to månedene som vi får nå for det er så sjelden at man får en sånn mulighet, sier Thomas Brasel.

Han spiller Sky i den aktuelle oppsetningen.

---

OM MAMMA MIA-MUSIKALEN:

22 av ABBAs største hitlåter med eventyret om kjærlighet, vennskap og familie.

Sett av over 65 millioner mennesker verden over.

Hadde premiere i 1999.

Både på Broadway i New York og West End i London er Mamma Mia! blant de lengstlevende sammenhengende oppsetningene gjennom tidene.

Kilde: Folketeateret.no

---

Carl Martin Prebensen (Pepper) og Fransiska Sveinall (ensemble) spiller kort mellom scenene. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Løfter taket

Musikalen ble i første omgang satt opp i 2021 og vårens oppsetning blir spilleperiode tre. Den har vært en storsuksess for teateret med nesten 250.000 solgte billetter, som er grunnen til at den settes opp på nytt.

– Da vi avsluttet i juni var det fordi vi skulle videre til neste musikal, men vi så at det var høyt trykk på billettsalget. Derfor bestemte vi oss for å kjøpe rettighetene på nytt til våren 2023, sier produsent på Folketeateret, Karianne Jæger.

Billettene må ha gått unna til vårens spilleperiode, for salen er full. Brandstorp trekker fram den unike effekten musikalen har på publikum.

– Ofte er det mannfolk som har blitt dratt med av kona. De sitter med armene litt i kors i første akt og så skjer det noe magisk med dette mennesket i løpet av forestillingen. Når det ender på finalenummeret, står dette mennesket med hendene i været på første rad og synger med. Den forvandlingen synes jeg er så unik, sier hun.

Det musikalartisten sier, reflekteres i publikum. Innen avslutningsnummeret har store som små reist seg, og flere synger med når «Waterloo» strømmer gjennom salen.

– Til og med de mest skeptiske mennene, som er truet ut med familien på musikal, danser på vei ut. Det er nådeløse låter, legger Heine Totland til.

«Mamma Mia!» har jevnt over fått god kritikk. Dagsavisen ga den terningkast 5.

Charlotte Brænna (ensemble) iført kostyme fra «Mamma Mia!» musikalen. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Hva er nøkkelen til suksessen?

«Mamma Mia!» skiller seg ut i havet av musikaler, også blant de største titlene. For mange er det et stykke nostalgi, fordi de har vokst opp med musikken til den svenske popgruppen som musikalen er basert rundt.

– Dette er en forestilling om glede, kjærlighet, familie og samhold, og man kjenner at publikumet virkelig er mottakelige for det, sier Thomas Brasel.

Det er låtskriverne bak ABBA, Benny Andersen og Björn Ulvaeus, som lagde millionsuksessen «Mamma Mia!». I 2008 kom også filmen med samme navn som videre har gjort musikken aktuell for en yngre generasjon.

– I fjor sommer gikk jeg hjem etter forestilling og gjennom åpne vinduer hørte jeg masse ungdom som sang «Lay All Your Love On Me» på «nach og vors». Det er så tidløs musikk og det er for alle aldre så du kan komme fem generasjoner og ha det gøy på forestilling, sier Brandstorp.

Musikalen treffer veldig brett når det kommer til et mulig publikum. I tillegg involveres et team fra London i alle produksjonene som sørger for en velsmurt maskin og et kvalitetsmerke.

– «Mamma Mia!» er kanskje rekord i Norge som den mest selgende forestillingen med nesten 250.000 solgte billetter, sier Karianne Jæger.

Til sammenligning forteller Jæger at de solgte omtrent 165.000 billetter til «Les Misérables» som gikk i 8 måneder i 2017.

– Den selger jo flere billetter totalt sett, så det er en fin forestilling å gjøre for en privatprodusent.

Sky (Thomas Brasel) og Sophie (Ulrikke Brandstorp) skal gifte seg. ( Fredrik Arff / Scenekvelder)

Fikk drømmerollen

Suksessen til «Mamma Mia!» på Folketeateret kan også begrunnes med en talentfull rollebesetning. NRK skrev «Ei smått vedunderleg Karoline Krüger er verdt billetten åleine».

En annen som har fått mye skryt for sin opptreden, er Brandstorp, kjent fra blant annet MGP og Stjernekamp.

– Det er jo en drømmerolle. Jeg husker da jeg fikk telefonen på at jeg hadde fått rollen som Sophie. Da gikk jeg ned Bogstadveien og gråt.

I forkant av den nye spilleperioden ble det satt opp én uke med øving for å bli klare til premieren.

– Det er ti måneder siden vi hadde forrige forestilling, så det er en stund, men jeg har vært så glad hele den siste uken, sier Brandstorp og smiler fra øre til øre.

Selv om hun er borte fra de første forestillingene, er det ingen tvil om at Brandstorp er glad for å være tilbake.

– Hva er det kuleste nummeret?

– Du, det er så utrolig fascinerende for det endrer seg fra uke til uke. En uke så er man bare sånn «den scenen med Sam synes jeg er så fin og rørende nå», men det er noe med «Voulez-Vous» som vi avslutter første akten med. Den er så sykt mye energi, dans, glede og litt mystisk. Det er et klimaks i første akt som jeg synes er helt nydelig.

Brandstorp legger ikke skjul på at det er en tung fysisk forestilling.

– Noen hadde på en treningsklokke og fant ut at de hadde forbrent rundt 1500 kalorier på en forestilling.

Heine Totland gjør «comeback» i «Mamma Mia!». Det er 14 år siden forrige gang han spilte den samme rollen. (Veronica Irmelin Ellingsen)

Gjør «comeback»

Også Heine Totland har fått muligheten til å leve drømmen igjen.

– Vet du hva som er gøy? 2009-oppsetningen av «Mamma Mia!» var Norges mest solgte, så bestemte de seg for at de ville slå den rekorden, og da får jeg være med på den også. Det synes jeg er så gøy og koselig, sier han og ler.

Totland spilte «Harry» for 14 år siden i den første oppsetningen av musikalen på Folketeateret. I den kommende spilleperioden deler han og Thomas Numme denne rollen.

– Det er litt som at du møter gamlekjæresten din igjen og skjønner hvorfor du falt for henne. Sånn er det å komme tilbake til «Mamma Mia!». Samtidig er det en stor jobb og den må gjøres. Det krever 100 prosent og jeg er «all in».

I løpet av de 14 årene som har gått har Totland lært seg å spille gitar. Den trekker han fram for å spille «Thank You For the Music» med … sin karakter «Sophie».

Men det er ikke bare gitaren Totland får utfordre seg på.

– Jeg kan love deg det. Det er en ganske rar følelse å springe rundt i badebuksa på scenen, selv om jeg ikke er spesielt sjenert.

Muligheten til å få spille i musikalen tar han ikke for gitt, og det gir like mye glede nå som for 14 år siden.

– Her er vi vet du. Ingar Gimle er 66 år, Heine Totland 52, Håvard Bakke 49, Karoline Krüger 53, og vi lever fortsatt av å kle oss ut. Det er en helt sjuk følelse. Klyp meg i armen liksom.

Mattias Jakobsson (ensemble) var bekymret for hvor mye han kom til å huske etter ti måneder, men den første dagen satt det meste. (Veronica Irmelin Ellingsen)