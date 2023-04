Hjertevarm «feel good» fra verdens ende

---

5

FILM

«Skolen ved verdens ende»

Regi: Pawo Choyning Dorji

Bhutan/Kina – 2019

---

Denne Oscar-nominerte gladfilmen tar oss med på langtur til en av de mest avsidesliggende stedene på kloden, mens en urban bygutt lærer seg å sette pris på den rurale idyllen ved Himalayafjellene i Gasa. «Skolen ved verdens ende» er langt fra noe alvorstynget «arthouse»-drama, men en høvelig publikumsvennlig, underholdende og hjertevarm «feel good»-film. En sjelden filmopplevelse fra Bhutan, som på syttitallet innførte begrepet «brutto nasjonallykke».

Hovedmålet i dette buddhistiske kongeriket var ikke lengre å øke den nasjonale velstanden, men sørge for at innbyggerne har en høy livskvalitet. Siden den gangen har angivelig den forventede levealderen her doblet seg, mens Tordendragens rike kultiverer en image som «Det siste Shangri-La» og «verdens lykkeligste land». Noe som mest er en kollektiv ambisjon og ikke nødvendigvis korresponderer med virkeligheten, der Finland offisielt har statusen som klodens lykkeligste land (mens Norge i år dumpet ned til en sjuendeplass på lykkelisten).

Bhutan er samtidig godt plantet i den tredje verden, med dyp fattigdom og høy arbeidsløshet. Så langt fra alle er like happy, og mange unge håper på å forlate landet for å finne bedre leveforhold i Australia. En av dem er Udyen (Sherab Dorji), som bor i hovedstaden Thimphu sammen med bestemoren sin, og drømmer om å jobbe som barsanger i Australia.

«Skolen ved verdens ende» er en gladfilm fra Bhutan som fikk fortjent Oscar-nominasjon. (Selmer Media)

Året er 2006, og Udyen er så urban som man kan være i Bhutan på denne tiden; komplett med The North Face-jakke, hørelurer rundt halsen og vestlig popmusikk på førstegenerasjons-iPod. Udyen har fullført fire år i som lærer i den obligatoriske siviltjenesten, og ligger godt an til å få en trygg jobb som statsansatt. Men han kunne knapt bry seg mindre, og teller bare ned dagene til han får innvilget visum til Australia. Utdanningsministeren hevder at Udyen er den minst motiverte læreren hun noensinne har møtt, og bestemmer seg for å gi ham en liten lærepenge.

Som en del av «Brutto nasjonallykke»-satsingen har myndighetene forpliktet seg til å tilby grunnskolegang for hvert eneste barn i Bhutan, uansett hvor de måtte bo. Så under det siste året i siviltjenesten skal han sendes som lærer til den mest avsidesliggende skolen i Bhutan – og trolig i hele verden. En liten landsby i Lunana (eller «Den mørke dalen») ved grensen til Tibet: som befinner seg fem tusen meter over havet og flere dagsturer unna nærmeste nabo. Uten strøm, avløpsnett, telefonlinjer, eller noen form for moderne bekvemmeligheter. Udyen prøver å lyve på seg høydesyke for å slippe unna, men sendes motvillig ut på en lang busstur til Gasa. Her møtes han av den vennlige guiden Michen (Ugyen Norbu Lhendup), og begir seg molefonken ut på en åtte dager lang fottur i bratt oppoverbakke frem til landsbyen. Her venter en befolkning på 56 personer, et forfallent skolehus og et spartansk lite værelse som kun kan varmes opp med brent jak-bæsj.

Ugyen gjør det klinkende klart at han slett ikke vil være her, og akter å stikke hjem igjen så fort han får sjansen. Men mon tro om ikke det kyniske hjertet til denne mugne bygutten blir tint opp av den sjenerøse varmen fra befolkningen i landsbyen, og de forventningsfulle fjesene fra barna som har gledet seg til å endelig få undervisning. Ikke minst den nusselige klassekapteinen Pem Zam, som er datteren til landsbyens store drukkenbolt – men ukuelig positivt innstilt uansett hvor begredelig livssituasjonen hennes måtte være.

Regidebutant Pawo Choyning Dorji har virkelig gjort sitt ytterste for å forsikre at alt er autentisk: i likhet med hovedpersonen måtte filmteamet begi seg ut på en åtte dagers fottur for å komme frem til innspillingsplassen. Før den tid tilbragte de over et år med å frakte det nødvendige utstyret til landsbyen via muldyr. Siden Lunana ikke har innlagt strøm måtte kameraene lades opp med et solcelle-system, og filmteamet levde isolert her helt uten moderne bekvemmeligheter eller mulighet til å kommunisere med omverdenen i flere måneder.

Befolkningen i landsbyen ble rekruttert som skuespillere, selv om de aldri i sitt liv hadde sett en film eller engang et kamera. Alle spiller mer eller mindre seg selv her, på en måte som gjør at «Skolen ved verdens ende» gradvis hvisker ut skillelinjene mellom spillefilm og dokumentar.

Dette er dessuten et øyeblikksbilde at et samfunn som ikke lengre eksisterer; etter at opptakene var over ble et veinett og 3G-telefonlinjer opprettet, så befolkningen i landsbyen har nå tilgang til verden utenfor, internett og sosiale medier. Hvorvidt det er en positiv eller negativ ting er åpent for debatt, men det lille sjarmtrollet Pem Zam (som også i virkeligheten har en alkoholisert far og en røff oppvekst) går nå på en av de mest eksklusive kostskolene i Bhutan. Så for hennes del har i alle fall forandringene vært positive.

Det er lett å se hvorfor «Skolen ved verdens ende» ble Oscar-nominert som beste internasjonale spillefilm i fjor, og har sanket filmpriser på festivaler verden rundt. De storslåtte omgivelsene gjør mange av de tyngste løftene, og transporterer oss til et lukket samfunn (og levevis) som de aller fleste av oss aldri vil få sjansen til å oppleve.

