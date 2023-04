Foo Fighters tilbake med nytt album

Foo Fighters under ledelse av vokalist og gitarist Dave Grohl la onsdag ut en lengre erklæring på bandets egne hjemmesider hvor de offentliggjorde detaljer om albumet som kommer om lag samtidig med de legger ut på festivalturné i USA. «But Here We Are» er tittelen på platen, som lanseres 2. juni.

Allerede nå foreligger singelen «Rescued». Den går rett inn i det som annonseres å være albumets tematikk, en «brutalt ærlig og emosjonelt rå respons til alt Foo Fighters har opplevd den seneste tiden». I følge teksten på bandets nettsider legges det til at albumet - som vil bestå av ti nye sanger - også er et testament over musikkens helende kraft og en kanalisering av bandet slik de framsto da de ga ut debutalbumet for 28 år siden. «But Here We Are» markerer det første kapitlet i bandets nye liv uten Taylor Hawkins.

Trommeslager døde

Uttrykket «musikkens helende kraft» brukte bandet også da de ved årsskiftet kunngjorde at de ville fortsette tross Hawkins bortgang. Både bandet og fansen var i sjokk etter at den populære trommeslageren ble funnet død på hotellrommet sitt 25. mars 2022, bare 50 år gammel. Det skjedde mens Foo Fighters var på turné i Colombia.

– Mens vi sa farvel til det vanskeligste og mest tragiske år som bandet noensinne har opplevd, ble vi minnet på hvor takknemlige vi er for menneskene vi elsker og setter høyest, og for de av våre kjære som ikke lenger er med oss, skrev Foo Fighters ifølge NTB ved nyttår.

Singelen «Rescued» som ble sluppet samtidig med at Foo Fighters slapp nyheten om ny plate, vil også være åpningslåten. De første linjene i sangen som er en rett fram og rå Foo Fighters-sang, setter ord på hvordan bandet reagerte på Hawkins brå død: «It came in a flash/ It came out of nowhere/ It happened so fast/ And then it was over/ Are you thinking what I’m thinking?/ Is this happening now?»

Obit Taylor Hawkins Taylor Hawkins i Foo Fighters døde 50 år gammel i mars 2022. (Al Wagner/AP)

Festivaler i USA og Europa

Tidligere i år annonserte bandet at de skal turnere i første rekke i USA fra mai til september, med en og annen enkeltkonsert ved festivaler i Europa. Første gangen de spilte sammen etter Taylors død var høsten 2022, da de sammen med Hawkins familie organiserte to hyllestkonsertene. De gjenværende medlemmene i Foo Fighters er Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear og Rami Jaffee.

Det er ifølge amerikanske Billboard ikke kjent hvem som spiller trommer på albumet, og hvem som vil erstatte Hawkins under den kommende turneen. Dave Grohl spilte opprinnelig trommer i Nirvana, og startet Foo Fighters i 1994, opprinnelig som et enmannsprosjekt etter Nirvana-vokalist Kurt Cobains død. Grohl beholdt gitaren og vokalen i det som vokste til å bli et band med stadig flere medlemmer. Taylor Hawkins ble rekruttert som trommeslager i 1999.