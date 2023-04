Nybakte Spellemann-vinnere klare for verdens største countryfestival

Den tidligere Razika-trommeslageren, nå prisbelønt countryvokalist, skal spille på Stagecoach-festivalen i ørkenen i California 28. til 30. april – på samme sted som Coachella arrangeres.

Americanaartisten Nikki Lane kuraterer en scene på Stagecoach, og har invitert Embla and the Karidotters til å spille der i år. Tidligere har Benedicte Brænden gjestet Horseshoe Stage.

Med seg i bagasjen har de nybakte Spellemann-vinnerne med seg den ferske singelen "(I'll Never Love You) Like I Should», som ble sluppet 21. april. Det er ifølge plateselskapet en melankolsk drikkelåt om mislykket kjærlighet.

Den følger etter singelen «Bad Influence», som er å høre på NRK P13.

– Det føles også mer personlig å synge enn å spille et instrument: Enten har du den klangen i stemmen eller så har du det ikke. Det er den mest personlige lyden. Du kan øve på en gitar, men du har den stemmen du har. Jeg tror det er derfor folk synes det er skummelt, sa Embla Karidotter til NTB da bandet slapp debut-EP-en for to år siden.

Hun valgte country fordi det er musikk som gjør henne glad.

–Jeg liker alt med det. Det er ikke noe jeg ikke liker med country. Det er de beste låtskriverne og de kuleste stemmene. Her er det ikke noe hviskestemmer på kvinnene, de synger med hjertet og trøkker på.

