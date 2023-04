Undergrunn til Oslo Spektrum

Nylig slapp Undergrunn «Egoland», gruppas tredje album på like mange år. Med hitlåter som «Toppen av Oslo», «Peroni & Perignon» og spesielt «Italia» fra fjorårets selvtitulerte album, har gjengen med utspring fra Lille Tøyen i Oslo blitt en av landets fremste og mest hardtarbeidende grupper uavhengig av sjanger. Interessen avtar på ingen måte. «Egoland» trengte bare en dag før alle 10 låtene på albumet var i rotasjon på Spotifys «Top 50 Norway»-liste.

Medlemmene er fortsatt helt i begynnelsen av tjueårene, men feirer likevel seks år som band til høsten. 17. november markerer de det med konsert i Oslo Spektrum. «Vi ønsker å feire det med deg – på Spektrum. Håper vi sees. Utenom det er det bare å takke for all støtten. Vi er ingenting foruten. UG4L!», sier Undergrunn i en pressemelding.

Spellemannprisen 2022 Undergrunn ble Årets gjennombrudd under utdelingen av Spellemannprisen 2022. (Terje Bendiksby/NTB)

Ranes og Marstein

Undergrunn, eller UG som de gjerne forkortes til, ble etablert mens gjengen gikk videregående i 2017. UG består i dag av den samme klikken på seks: Jon Ranes (Loverboy), Marcos Haugestad (Rikpappa), Gabriel Doria (Plaza), Jo Marstein (Marstein), Patrik Bakkeng (Fretex) og Sverre Gudmestad (Puz). Ranes, Marstein og Plaza har dessuten alle utgitt soloplater det siste året. På «Egoland» gjør det sin egen suksess til et gjennomgående team i seg selv hvor de i tekster og holdning praler av Spellemannominasjoner, penger, luksus, dopdealing, kinesiske luksusbiler, italienske viner og svindyre sko.

«Egoland»

«Lyden av sommeren» het det i Dagsavisens anmeldelse av «Egoland», og konkluderte med at «De sterkeste låtene på «Egoland» er imidlertid soleklare favoritter foran en sommer som vil stå i Undergrunns tegn. Den fra før av godt hyllede singelen «Klikk» – som framstår som den mest partyvennlige på hele plata – får følge av blant annet «Michelin-stjerner», hvor de med penklærne på synger om at de allerede er stjerner og klare for å spise Michelin. Denne er dette årets slentrende og ironiske svar på «Italia». Så har vi «Rangel», en festbanger som under refrenget garantert vil virvle opp støvet på sommerfestivalene som venter, både i Norge og på Roskilde-festivalen», het det i anmeldelsen.

Foruten Roskilde-festivalen i Danmark spiller Undergrunn i sommer på blant annet Neon-festivalen i Trondheim, Bergenfest, Stavernfestivalen og Jugendfest i Ålesund. Billettene til Oslo Spektrum-konserten kommer i salg fra onsdag 19. april.