Krampaktig hjertevarme

«Vakre sinn» (3 av 6)

Regi: Bernard Campan & Alexandre Jollien

Frankrike/Sveits – 2021

---

«Vakre sinn» føyer seg fint inn den lange rekken av franske «feel good»-filmer der grinete gubber gjenfinner livsgleden etter å ha blitt kjent med ukuelige optimister – som enten tilhører et mer beskjedent samfunnslag eller er funksjonshemmede. Eller, som i dette tilfellet, begge deler. Igor Parat (Alexandre Jollien) ble født med cerebral parese, og fordi han har problemer med muskelkontrollen antar folk ofte feilaktig at han er psykisk utviklingshemmet.

Igor prøver å være selvstendig, positivt innstilt og bli kjent med nye folk, men sliter med å få folk til å se forbi handikappet og innse at han er en oppegående person. Det gjør neppe situasjonen bedre at Igor er en eksentrisk raring som kan være i overkant pågående i sine forsøk på få venner, så det er ikke fritt for at han er litt ensom.

I mangel av et sosialt liv har Igor gått innover, og tilbringer mesteparten av fritiden med å studere bøker om filosofi. Han jobber som sykkelbud for en butikk som selger økologiske grønnsaker, i den sveitsiske byen Lausanne. Her driver den pertentlige franskmannen Louis Caretti (Bernard Campan) et av områdets største begravelsesbyråer, en lukrativ familiebedrift han arvet etter sin far. Louis er barnløs, fraskilt og lever for jobben.

En gravalvorlig mann som lever en gledesløs tilværelse omgitt av døden. Det er fint lite som antyder at disse to veldig forskjellige mennene noensinne vil bli kjent med hverandre, men en dag treffer de hverandre i trafikken.

Bokstavelig talt. I et uaktsomt øyeblikk på vei tilbake fra et begravelsesoppdrag klarer Louis nesten å kjøre på sykkelen til Igor, som deiser hardt ned i en grøftekant. Litt blodig og lettere omtåket, men tilsynelatende uskadd. Louis er såpass fortumlet over Igors besynderlige oppførsel at han for sikkerhets skyld tilkaller en ambulanse, og forsikrer seg om at Igor ikke har fått en hodeskade før han haster videre til jobben.

Dagen etter tropper Igor opp på begravelsesbyrået med en ananas som takk for hjelpen, i håp om at han kanskje han møtt en ny venn – men Louis er avmålt og distansert på den måten franskmenn har utviklet til en kunstart. Han er distrahert av et jobboppdrag som viser seg å ha en dyp personlig betydning, der han har påtatt seg oppgaven med å frakte kisten med en avdød over grensen til Montpellier i Sør-Frankrike.

En flere dagers kjøretur i pittoreske omgivelser, og Louis ser fram til å endelig får litt alenetid i fred og fordragelighet. Han kommer et godt stykke ut av hjembyen før han oppdager at Igor har sovnet i bagasjerommet ved siden av kisten; angivelig under et «metafysisk eksperiment» mens han filosoferte om sin egen dødelighet. Louis tar motvillig med seg Igor på reisen, først med planen om å slippe ham av på nærmeste togstasjon.

Et stykke på veien får de dessuten følge av Cathy (Tiphaine Daviot), som blir kastet ut av den fordomsfulle «ride share»-sjåføren sin på vei til et utdrikkingslag. Det vil neppe sjokkere noen at Louis og Igor oppdager at de har en del ting til felles, og blir kompiser under kjøreturen. Igor får endelig en venn som ser ham som den han er (og mister jomfrudommen sin til en sexarbeider), mens Louis lærer å bli litt løsere i snippen.

Franske «Vakre sinn» beskriver det usannsynlige vennskapet mellom Igor Parat (Alexandre Jollien) og Louis Caretti (Bernard Campan). (Another World Entertainment )

I mellomtiden er Igors overbeskyttende mor (La Castou) urolig over at sønnen ikke har dukket opp til middag, og begir seg ut på kjøretur sammen med Louis’ kollega Nicole (Julie-Ann Roth). Det er i utgangspunktet sympatisk at filmen toner ned kontrastene mellom de to hovedpersonene: begravelsesagenten Louis er ikke overdrevent surmaget eller uvennlig innstilt i utgangspunktet, mens Igor er skildret som en så patologisk full av «joie de vivre» og ukuelig pågangsmot at han grenser farlig nære en karikatur.

Mangelen på konflikter og friksjon flater samtidig ut alle antydninger til dramatisk nerve, noe som gjør «Vakre sinn» frustrerende forutsigbar. Den typen filmen det vil være kriminelt kynisk å aktivt mislike, men som samtidig er såpass påtatt oppløftende og krampaktig hjertevarm at det tærer på tålmodigheten.

Historien minner dessuten mistenkelig om flere andre franske filmer med samme tema, særlig «Den åttende dagen» (1966) og «De urørlige» (2011). «Vakre sinn» har ikke så mye mer å bære seg på enn kjemien mellom hovedrolleinnehaverne, som heldigvis er betraktelig. Alexandre Jollien og Bernard Campan er angivelig nære venner i virkeligheten, som dessuten har regissert og skrevet «Vakre sinn» sammen.

Dette er Jolliens debutfilm foran og bak kamera; i Frankrike er han best kjent som kulturprofil og forfatteren av flere prisbelønte bøker om filosofi (en av dem, «Lovet være svakheten», er oversatt til norsk). Noe som sikkert er årsaken til at hans rollefigur i «Vakre sinn» har et så filosofisk sinnelag. I likhet med Igor ble Jollien født med cerebral parese, og har jobbet iherdig for å unngå at handikappet definerer ham.

