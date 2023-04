Gullrute-nominasjonene: «Demenskoret», «Pørni» og «Kåss til kvelds»

Serien er i tillegg nominert i kategoriene Årets nye deltaker (Jan Runar Eliassen) og Beste karakterdrevne dokumentarserie. I serien er programleder Ingrid Gjessing Linhave med på å starte opp Demenskoret, som er et kor med 15 medlemmer i alderen 48 til 85 år. Felles for dem alle er at de har demens.

Henriette Steenstrups serie «Pørni» kan også komme til å få flere priser under utdelingen av årets gullruter. Serien er nominert i kategoriene Beste dramaserie, Beste skuespiller (Henriette Steenstrup) og Beste birolle (Ebba Bellarubin Jacobsen Öberg og Vivild Falk Berg).

Henriette Steenstrup som Pørni kan vinne Gullruten igjen. (NTB kultur)

[ Slik blir festivalsommeren 2023: Fra PiPfest til Øya ]

Steenstrup: – Superstas

– Det er superstas at «Pørni»s tredje sesong får så mange nominasjoner i et år som har vært utrolig sterkt for norsk drama. Ekstra gøy er det at begge jentene er nominert – det synes jeg er så fortjent at jeg måtte sippe litt for meg selv da jeg hørte det, sier Steenstrup i en pressemelding.

– Selv om jeg bare er filmmammaen til Vivild og Ebba så kunne jeg ikke vært mer glad på deres vegne enn deres egne foreldre, sier Steenstrup.

NRK som i fjor hadde hele tre av fire nominasjoner i kategorien Beste drama, må i år se seg slått av Viaplay og TV 2 som har to serier hver nominert. Viaplay kan juble for «Pørni» og «Made In Oslo», TV 2 for «Kids in Crime» og «Ammo». I tillegg kan Viaplay notere seg en nominasjon for serien «Nede», i kategorien humorprogram.

[ De beste seriene fra 2022 ifølge Dagsavisens anmeldere ]

«Made in Oslo»

Viaplay-serien «Made in Oslo» leder an racet med i alt åtte nominasjoner, blant annet til hovedrolleinnehaver Pia Tjelta i kategorien «Beste skuespiller». Mariann Hole kan vinne pris i kategorien «Birolle».

– Dette gjør meg så glad! Made in Oslo er et skikkelig hjerteprosjekt for alle involverte og det føles fantastisk at den også har betydd noe for mange som har sett den. Nå håper jeg vi får lage flere sesonger, for Kathrine Valen Zeiner har mer på hjertet, for å si det forsiktig, sier Pia Tjelta.

Pia Tjelta storspiller i rollen som fertilitetslegen Elin, hovedpersonen i «Made In Oslo» som tar noen drastiske valg for å bøte på sin egen barnløshet. (John-Erling H. Fredriksen/Viaplay )

De andre nominerte til Beste skuespiller som Tjelta vurderes opp mot, er foruten Steenstrup Maria Austgulen for «Nede», Kristian Repshus for «Kids in Crime» og Thorbjørn Harr og Nina Ellen Ødegaard, begge for «Etterglød».

[ «Made in Oslo» er bekmørk moro om barnløshet (+) ]

«Kåss til kvelds»

Det nedlagte programmet «Kåss til kvelds» er nominert til Gullruten 2023 i klassen Beste underholdningsprogram. I denne kategorien leder NRK an med flest nominasjoner. Else Kåss Furuseth konkurranse av «Alle mot alle» og «Maskorama» fra samme kanal, mens TV 2 har den fjerde nominasjonen for «Hver gang vi møtes».

I kategorien Beste dokumentar er helgens store Spellemann-sanker Karpe igjen aktuell. De kan vinne Gullruten for dokumentaren «Vegg vegg vegg». De kjemper mot Håvard Bustnes’ film hvor han fulgte Trond Giske gjennom valgkampen i 2020, «Trond Giske – Makta Rår», samt Ella Marie Hætta Isaksen-filmen «Rahcan – Ellas opprør» og dokumentaren om Drillo, «Alt for Norge».

De nominerte i de totalt 20 Gullrute-kategoriene ble presentert i Operaen i Oslo mandag. Gullruten feirer i år 25 år, og prisene skal deles ut i Grieghallen i Bergen 12. mai. Niklas Baarli skal lede det TV 2-sendte programmet.