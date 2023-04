Ny rekord i Spellemannpriser: Harpe etter harpe til Karpe

Etter 50 år med Spellemannprisen kan vi trygt si at Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel satte en dundrende rekord lørdag. Om og om igjen ble de ropt opp i forskjellige klasser – pop, tekstforfatter, låtskriver, årets låt, årets utgivelse og endelig årets spellemann, hovedprisen for året som gikk. Vi trodde fram til i dag at dette var en utmerkelse man bare kunne få én gang. Karpe vant den 2010, og blir nå de første som får denne utmerkelsen to ganger.

Chirag og Magdi fikk altså seks priser lørdag. Sju til Karpe, hvis vi regner med at Aksel «Axxe» Carlson og Thomas Meyer Kongshavn fikk trofeet som årets produsenter, for sitt arbeid med albumet«Omar Sheriff». Men det kan vi formelt sett ikke gjøre. Karpe vant i alle klassene de var nominert i, med unntak av videoprisen, som gikk til Ramon. Alt dette er ingen selvfølge. Ingen hadde et større grep om det store publikum, svært få fikk like gode anmeldelser, men prisene deles ut av relativt små juryer, der personlige preferanser fort kan ødelegge for de store forhåndsfavorittene.

Etter 51 utdelinger av Spellemannprisen var det så langt vi kan se ingen som før har vunnet mer enn tre Spellemannpriser på én kveld før. Den mestvinnende totalt har vært Leif Ove Andsnes med 10 priser. Karpe hadde sju fra før, og har fra denne lørdagen 13 til sammen. Det er så overlegent at det nesten ikke skulle være lov.

Karpe står for en sjelden sammensmeltning av popularitet og kredibilitet. Derfor skal mange være spesielt glade for at de også vant prisen for årets låt, med «Paf.no». Det er her bølgene har gått høyest på forhånd, siden alle de er nominerte var menn, og de fleste av dem sto for utpreget ungdomsmusikk.

Karpe skilte seg ut i denne sammenhengen også, men som vi har påpekt igjen og igjen de siste årene: Å bare nominere de mest strømmede låtene er en underlig praksis. Sanger som «Heime» med Synne Vo og «Maria» med Michelle Ullestad er to av fjorårets fineste norske sanger, mye spilt rundt omkring også, men de er ikke med i denne konkurransen. Dette er kategorien «Sommerkroppen» til Mads Hansen vant i 2019. Det blir for dumt. Lykkeligvis er det ingen som kan ta fra « Paf.no » æren på et saklig grunnlag. Spesielt artig er det når årets norske låt er basert på en tunisisk folkesang.

Spellemannprisen 2022 Lillebjørn Nilsen med den velfortjente hedersprisen under utdelingen av Spellemannprisen. (Terje Bendiksby/NTB)

Like lite omdiskutert vil det være at Lillebjørn Nilsen ble æret med den store Hedersprisen denne gangen. Det mest overraskende var at han ikke har fått den for lengst. Lillebjørn fikk sin første pris i viseklassen for 49 år siden, og igjen i 1982. Han var også med da Ballade vant viseprisen i 1980, og da Gitarkameratene ble kåret til Årets Spellemann i 1990. Svært få andre forsvarer betegnelsen «folkekjær» like godt, men hedersgjesten har ikke gitt ut egne nye plater på 30 år, og har derfor forsvunnet ut av denne sammenhengen. Derfor var det ekstra fint å ha ham tilbake i det gode selskapet.

Flere gledelige utnevnelser: Sondre Lerche fikk sin første harpe etter han ble årets nykommer for 21 år siden. Nå vant hans album «Avatars of Love», fjorårets kanskje aller beste, i klassen for alternativ pop/rock. Vi kan bare ta til etterretning at klassisk låtskriving med smarte tekster til sarte melodier, det er alternativt nå. Like fint var det å se at Charlotte Dos Santos ble hedret for sitt andre album, «Morfo», i klassen for r & /pop, etter at den sensasjonelle debuten «Cleo» ble forbigått i 2017. Og at Ary ble hedet for sin elektronika på debutalbumet «For evig», som det hadde tatt mange år å komme fram til.

Spellemannprisen 2022 Charlotte Dos Santos fikk Spellemanprisen i kategorien r'n'b/soul for albumet "Mofo". (Terje Bendiksby/NTB)

Den sterke viseklassen ble vunnet av Moddi og hans «Bråtebrann». Moddi anerkjente den sterke konkurransen på forhånd, og la lørdag formiddag ut en Twitter-tråd der han lovpriste sine tre konkurrenter i detalj. Slik er nemlig Spellemannprisen. Det kan være tilfeldig hvem av de nominerte som går helt til topps. Derfor kan vi bare anbefale alle musikkinteresserte å gå gjennom listene med de nominerte, og kanskje oppdage helte ny favoritter. I år best representert av Ingrid Jasmin, som vant den alltid spennende åpen klasse med albumet «Luna», med sin blanding av folkesang, flamenco og jazz.

Spellemannprisen 2022 Moddi var synlig fornøyd med Spellemannprisen i viseklassen, ni år etter forrige gang. (Terje Bendiksby/NTB)

Karpe fikk også prisene for årets artist og årets låt under det store showet P3 Gull i november. Man kan spørre om hva vi skal med begge disse prisene? Det store mangfoldet i norsk musikk forsvinner som oftest i festivitasen. Hvor blir de av i alt mylderet, Gabba (tradisjonsmusikk), Inger Hannisdal (komponistprisen) og Løvlid/Hytta/Nyhus (samtidsmusikk)? Jazzprisen til Spellemann gikk til Gurls og Trondheim Jazzorkester. Men samtidig med Spellemannprisen ble den nye Jazzprisen delt ut under stor festivitas i Skien, i 11 kategorier. En uheldig kollisjon av store stevner, og mange av de forskjellige sjangerne vil kjenne på et lignende behov for å markere seg på egne premisser. Ikke alle kan være Karpe.

