Da reggaemusikken tok fyr

Ved innledningen av året skrev jeg om hele 1973 på disse sidene, og alle de store plateutgivelsene fra dette året: «Dark Side of The Moon» og «Tubular Bells», de første albumene til ABBA, Queen og Bruce Springsteen, to album hver fra de nye yndlingene David Bowie og Elton John, et stort år for glamrock og progrock, og fin amerikansk soul. Jeg konkluderte likevel med at det var to album som skilte seg spesielt ut, nemlig de to første til The Wailers fra Jamaica. Nå, midt i april, er det nøyaktig 50 år siden «Catch A Fire» kom ut.

The Wailers, vokaltrioen med Bob Marley, Bunny «Wailer» Livingstone og Peter Tosh, hadde vært lokale helter på Jamaica i ti år da de fikk platekontrakt med det britiske selskapet Island, og ga ut sitt første album på et internasjonalt marked. I den nye sammensetningen fikk de med seg rytmeseksjonen fra Lee Perrys studiogruppe The Upsetters, brødrene Carlton og Aston «Family Man» Barrett på trommer og bass.

Det er fort gjort å si at «Catch A Fire» var det første albumet til The Wailers, men Marley, Tosh og Livingstone startet å synge sammen allerede i 1963. På Jamaica ga The Wailers ut over 50 singler på 60-tallet, som «Simmer Down», «One Love» og «Rude Boy». Repertoaret fra begynnelsen av 70-tallet er blitt allment kjente sanger. Først «Concrete Jungle», «Lively Up Yourself» og «Trench Town Rock» som trioen ga ut på sin egen Tuff Gong- etikett i 1971. Etterpå kom de nydelige opptakene gruppa gjorde med Lee «Scratch The Upsetter» som produsent. Her er det første møtet med senere høyt elskede sanger som «Small Axe», «Keep On Moving» «Satisfy My Soul», «Rock My Boat» og «Kaya». Ikke noe av dette ble godt kjent utenfor hjemlandet deres, men sangene ble spilt inn om igjen av gruppa i sin nye tilværelse.

The Wailers med sin klassiske look på 60-tallet - Bunny Wailer, Bob Marley og Peter Tosh. (Universal Music)

Parallelt med The Wailers’ aktiviteter hjemme hadde andre artister presentert reggaen i «utlandet», med stor suksess for navn som Desmond Dekker, Jimmy Cliff og Toots And The Maytals. De hadde likevel ikke klart å gjøre reggaen til mer enn en eksotisk kuriositet. Andre reggaeartister fikk innpass på hitlistene gjennom sine versjoner av velkjente pophits. Når «Catch A Fire» kom ut var det fortsatt et salgspoeng at den innhold Marleys egen versjon av «Stir it Up», som før hadde vært en hit for den amerikanske sangeren Johnny Nash.

Chris Blackwell hadde bygget opp selskapet sitt med reggaemusikk på 60-tallet, men fikk større suksesser med rockartister som Traffic, Cat Stevens, Free, Jethro Tull og Fairport Convention. I 1972 ga Island ut soundtrack-plata til filmen «The Harder They Come». Dette var første gang reggae ble oppfattet som et tilskudd til den ærverdige rocken, ikke bare som lettsindig fengende pop. Blackwell forsto at musikken fra Jamaica kunne nå et nytt nivå. Han sendte The Wailers i studio på Jamaica, for å spille inn de mest kjente sangene sine på nytt.

The Wailers i 1983, med Bob Marley i spissen for Peter Tosh, Bunny Wailer og brødrene Carlton og Aston Barrett. (Island Records)

For å gjøre innspillingene mer forlokkende for et internasjonalt publikum ble det hentet inn rockmusikere for å legge på gitarsoloer og orgel. Den amerikanske studiogitaristen Wayne Perkins, og den engelske tangentspilleren John «Rabbitt» Bundrick», som hadde spilt med Free og senere The Who. Slik ble «Catch A Fire» litt omdiskutert blant puritanske reggaeentusiaster. The Wailers låt mer strøkent på denne måten, selv om sangene ikke ble bedre enn på utgivelsene fra Jamaica. På de luxe-utgaven av «Catch A Fire» som kom i 2001 fikk vi for første gang høre en «premiks» av albumet, med sangene slik de opprinnelig ble spilt inn. De høres faktisk enda nærere, varmere og mer engasjerte ut enn vi hadde vært vant til.

Samtidig med at «Catch A Fire» kom ut i april 1973 var The Wailers i studio igjen, for å spille inn oppfølgeren «Burnin’», som kom ut et halvt år etter. Uten rockemusikerne denne gangen, men med flere musikere i The Wailers.

Plateomslaget til «Catch A Fire» var oppsiktsvekkende nok i seg selv. Det så ut som en gigantisk lighter, som åpnet seg slik et sånt fyrtøy gjør. Dette var dyrt å produsere, det falt lett fra hverandre, og ble snart erstattet av et «beslektet» bilde, med Bob Marley dampende på en stor spliff. På det nye omslaget sto det Bob Marley & The Wailers på omslaget. Det virket opplagt hvem som skulle være hovedpersonen framover. Peter Tosh og Bunny Wailer hadde større planer for sine egne sanger, og valgte å gå sine egne veier. De ble begge godt profilerte soloartister. The Wailers ble heretter navnet på musikerne bak Bob Marley,

I Norge fikk denne musikkhistoriske begivenheten begrenset oppmerksomhet. Ingen av de landsdekkende avisene omtalte albumet da det kom. Derimot er det gledelig å se at det ble omfavnet i flere lokalaviser, som ofte holdt seg med plateanmeldere med god teft og sterk interesse for ny musikk.

Avisa Glåmdalen på Kongsvinger nevnte bare så vidt reggaebegrepet i sin omtale av «Catch A Fire», men brukte overskriften «diskotekgruppa framfor noen». Dette i betydningen dansevennlig, siden discomusikken ennå ikke var blitt et begrep. Resten av omtalen til signaturen roAr går rett til poenget: «The Wailers bringer sitt budskap fra ghettoen i Kingston ut til folk gjennom tekstene fulgt av eksplosiv musikk. (...) Musikken bærer preg av musikernes bakgrunn fra ghettoen i Jamaicas hovedstad, varm og impulsiv med sitt noe tragiske budskap». Glåmdalen konkluderte med at «popverdenen består ikke bare av grupper fra England og USA, heldigvis».

I avisa Samhold-Velgeren på Gjøvik var signaturen irg. også svært positivt innstilt, selv om overskriften beskrev musikken som «renstemt jamring». Anmeldelsen er preget av den gjengse oppfatningen av reggaemusikkens funksjon når det sies at The Wailers «helt mangler den sprudlende, livsglade tonen», og er «uendelig sørgmodig, både når det gjelder tekst og musikk». Dette tilskrives gruppas fortid fra ghettoen i Kingston, og førte til at «Bob Marley & co. en gang for alle har ødelagt vår behagelige oppfatning av Jamaica som et grønt paradis omkranset av det karibiske havs dypblåe bølger».

Bob Marley og The Wailers ble ikke umiddelbart store publikumsfavoritter, men blant entusiastene fikk The Wailers plass blant den mest progressive, sosialt bevisste soulmusikken til Sly & The Family Stone, Curtis Mayfield, Marvin Gaye og Stevie Wonder. I 1973 gjorde de en dobbeltturné i USA med en annen av årets mest lovende «nykommere», Bruce Springsteen, med 14 konserter på klubben Max Kanasas City i New York. The Wailers spilte som oftest først. En anmeldelse i Billboard mente at The Wailers overskygget Springsteen, og nevnte ham knapt i den panegyriske omtalen av reggaens nye superstjerner.

AFPLIFESTYLE-MUSIC-REGGAE-ETHIOPIA-JAMAICA-MARLEY Bob Marley ble en av verdens største stjerner, og en enda større legende etter sin død i 1981. (HO/AFP/NTB/AFP)

Sakte, men sikkert, ble Bob Marley en av de største stjernene i verden i årene som fulgte. Legenden ble bare større etter at han døde så altfor tidlig i 1981. Oppmerksomheten rundt «Catch A Fire» og de påfølgende albumene fikk Island Records til å trappe opp satsingen på reggae fra Jamaica. Etter The Wailers kom andre album fra Burning Spear, Max Romeo, Heptones, Junior Murvin og Lee Perry. Det nye plateselskapet Vigin opprette en egen reggae-etikett, Front Line, og fulgte på med Mighty Diamonds, Gladiators, Gregory Isaacs, U Roy, I Roy og Big Youth, og mange andre. Reggaens gullalder var begynt.

Det originale "lighter"-coveret til "Catch A Fire" fra 1973. (Island Records)