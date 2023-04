Norske HBO Max består i ett år til

Det er beskjeden fra mediegiganten Warner Bros Discovery, som har jobbet med en ny strategi for det globale strømmemarkedet det siste året. HBO-navnet kuttes og appen Max skal by på et bredere utvalg underholdning for å bli en tøffere konkurrent til Netflix, Disney+ og de andre.

Omleggingen skjer i USA alt i mai, og gjennomføres i resten av verden litt etter litt. Norske HBO Max-kunder kan dermed ta det med ro en stund til. HBO Max vil være som i dag i ett års tid til - før HBO Max og Discovery+ slås sammen, og «Sopranos» får selskap av TVNorge-serier som «71 grader nord». Dette er i hvert fall situasjonen per i dag, det er verdt å merke seg at amerikanske mediegiganter har både utsatt og framskyndet strategier for strømmesatsingene sine de siste årene. Sånt som prisnivå, pakkeløsninger og spørsmål om hva som vil skje med kunder som har inngått halv pris-avtaler type livet ut, vil forbli uavklart inntil videre.

Filmene i Harry Potter-serien gjorde store stjerner av de unge skuespillerne Daniel Radcliffe, Rupert Grint og (Emma Watson). Nå skal en ny gruppe unge skuespillere gjøre rollene som Harry, Ron og Hermione i TV-satsingen som skal strekke seg over syv sesonger og ti år. (Warner Bros./Sandrew Metronome/Filmweb)

Nye Max skal kombinere TV-seriene og filmene som de mange selskapene i Warner Bros Discovery eier, blant dem Warner Bros Movies, DC Studios og HBO og Discovery. Og nye serier med premiere på Max i USA det neste året, vil komme på HBO Max på samme tid her hjemme.

Harry Potter i sju sesonger

De nye titlene viser at det er gjerne populære franchiser det går i, kjente merkevarer i ny form. Det skal lages en TV-serie basert på Harry Potter-bøkene, i form av en sesong for hver bok og som skal lages over ti år.

Prosjektet er i en svært tidlig fase, ingen roller er besatt og premieredato ikke kjent. Forfatteren J.K. Rowling selv, omstridt for sine synspunkter i transdebatten, skal være med som produsent.

Enda en «Game of Thrones»-avlegger

Matt Smiths som Deamon i første sesong av «House of the Dragon», serien som akkurat har begynt opptakene av neste kapittel. Nå har HBO en ny avlegger fra fantasysuksessen på gang. ( HBO Max)

«Game of Thrones»-suksessen skal utnyttes enda mer, i form av serien «A Knight of The Seven Kingdoms: The Hedge Knight», lagt til århundret før handlingen i den opprinnelige serien. Manus til avleggeren skal skrives av forfatter George R.R. Martin selv med flere.

Premieredato er ikke kjent, men det er lite sannsynlig at denne dukker opp før sesong to av «House of The Dragon», som begynte innspilling i England uka etter påske.

«True Detective» med Jodie Foster

Og som for å understreke at HBO fortsatt er HBO, selv om «Sopranos» og «The Wire» nå havner i selskap med trash-TV som spøkelse-seriene fra Discovery, har den fjerde sesongen av krimantologien «True Detective» blitt presentert i form av en ny trailer.

Jodie Foster spiller etterforskeren i Alaska, som forsøker å finne ut hva som skjedde med åtte forskere som har forsvunnet fra en arktisk base. (HBO)

Premieredato på «True Detective: Night Country» er ikke avslørt, men den kritikerroste serien inkluderer Jodie Foster i rollen som etterforsker på jobb i et Alaska hvor det er vinter og mørketid.

Mer kvalitet lover HBO at det skal bli med «The Regime», hvor Kate Winslet spiller en statsleder med et dårlig forhold til USA. Hugh Grant og Martha Plimpton er også med i serien regissert av Stephen Frears. Denne kommer i 2024, kan hende i samband med lanseringen av Max i Europa. Robert Downey Jr har forlatt Marvel-universet til fordel for «The Sympathizer», komidrama laget av blant andre Park Chan-wook («The Handmaiden»).

Kate Winslet er tilbake i en HBO-serie i rollen som en statsleder i et europeisk land som kommer dårlig ut med USA - i serien «The Regime». (HBO)

«Big Bang Theory»-universet vokser

Max skal bli åstedet for en dramaserie basert på horrorfilmene i «The Conjuring»-universet. I den mer familievennlige delen av Max kommer en tegnefilmserie basert på «Gremlins». Max også skal bli hjem for en oppfølger til «Big Bang Theory», en av 2010-tallets største komisuksesser. Den skal lages av «Big Bang»-medskaper Chuck Lorre, men hvem eller hva den nye serien skal handle om er ikke gjort kjent.

Den opprinnelige gjengen i «Big Bang Theory», en av de siste store amerikanske sitcom-suksessene på vanlig amerikansk TV. Nå får serien selskap av en ny avlegger på den kommende strømmetjenesten Max. (HBO Max)

Superheltene skal fortsatt ha en plass på WB-plattformen. Vinterens «Shazam»-film skal være på plass når Max lanseres den 23. mai. En ny trailer skal minne Batman-fansen på at DC Studios er godt i gang med «The Penguin», TV-serien som for tida spilles inn og Colin Farrell fortsetter i skurkerollen han hadde i «The Batman».

