Klart for ny «Game of Thrones»-serie

«Game of Thrones»-prequelen, eller forløperen, basert på George R.R. Martins «Dunk and Egg»-bøker har fått grønt lys av HBO.

Kunngjøringen kom under en presentasjon for presse og investorer av Warner Bros. Discovery denne uken, skriver blant andre Variety. serien går foreløpig under navnet «A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight» og handlingen finner sted 90 år før hendelsene i «A Song of Ice and Fire».

Martin vil selv stå som forfatter av manuset og være utøvende produsent. Det samme vil Ira Parker som også var involvert i sesong 1 av «House of the Dragon».

Serien handler om to annerledes helter og deres reiser i Westeros. Den ene er en ung og modig, men naiv, ridder kalt Ser Duncan the Tall, mens hans følgesvenn er den ni år gamle Aegon V. Targaryen – kalt Egg, skriver NTB.

På norsk ble bøkene utgitt under tittelen «Ridderen av De sju riker» av Cappelen Damm.

«House of the Dragon»

Men det er flere serier spunnet rundt «Game of Thrones»-universet. Tirsdag begynte nemlig innspillingen av andre runde «House of the Dragon», skriver NTB.

«Det er på tide å vende tilbake til King’s Landing», sto det på seriens offisielle Twitter-konto tirsdagen.

Både Matt Smith som prins Daemon og Emma D’Arcy som prinsesse Rhaenyra Targaryen vender tilbake også for sesong to. Det gjør også Eve Best som prinsesse Rhaenys Targaryen, Olivia Cooke som Alicent Hightower og Rhys Ifans som Otto Hightower.

– «House of the Dragon» vender tilbake. Vi er glade for å spille inn igjen med medlemmer av den originale familien så vel som nytt talent på begge sider av kameraene, sier Ryan Condal, som er medskaper, showrunner og produsent på storsatsingen, ifølge The Guardian:

– Alle dine favorittkarakterer vil snart konspirere ved rådsbordene, marsjere av gårde med sine armeer og ri dragene sine i kamp.

Første sesong foregikk 200 år før «Game of Thrones», og tar for seg Huset Targaryen. Den vant Golden Globe-pris for beste drama-fjernsynsserie, og hadde angivelig et budsjett på nærmere 200 millioner dollar for ti episoder.

[ Tysk magasin: Putin har kreft ]