Rival Sons svikter ikke: – Dere nordmenn spør oss stadig om å komme tilbake, og vi sier stadig ja

Norgesvennene skal spille i både Bergen og Oslo, henholdsvis 16. og 17. november – helt på tampen av en lang turné.

Kvartetten er klar med albumet «Darkfighter» 2. juni, og det sies også at det kommer nok et album – «Lightbringer» – i løpet av 2023.

Utgivelsene følger etter «Feral Roots» fra 2019 som innbragte Rival Sons to Grammy-nominasjoner. Låten derfra kalt «Do Your Worst» ble strømmet over 60 millioner ganger, og havnet på førsteplass på Billboards liste for mainstream rock.

Alltid utsolgt

Rival Sons har turnert med band som Black Sabbath, Rolling Stones, AC/DC og Guns N’ Roses, og har et solid publikum her til lands.

Ifølge plateselskapet har samtlige Rival Sons-konserter i Norge vært utsolgt, der de har spilt på de meste fleste festivaler – i spennet fra Notodden Bluesfestival og Norwegian Wood via Tons of Rock til Øya. Og ikke bare i byene, men også på steder som Nordfjordeid og Gvarv.

Da bandet besøkte Norge i forbindelse med «Feral Roots»-utgivelsen hevdet frontmann Jay Buchanan til NTB at neste norske konsert ville bli deres 30. i rekken.

– Jeg ser frem til konsert nummer 100 om mange år, smiler han, mens gitarist Scott Holiday påpekte at bandet selv teknisk sett ikke lager timeplanen.

– Men dere nordmenn spør oss stadig om å komme tilbake, og vi sier stadig ja.

