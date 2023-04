Påskekrimmen samlet nesten 2,5 milllioner seere

Den svenske krimserien basert på Kerstin Ekmans roman samlet 714.000 seere i perioden fra 31. mars til andre påskedags ende. Det gjør den kritikerroste serien til den klart mest populære av påskekrimtilbudet i år. I alt har nær 2,5 millioner krimglade nordmenn fulgt de tradisjonsfaste seriene i løpet av påskeuka, og flertallet så seriene på lineær-TV da de ble vist av NRK og TV 2.

Rolf Lassgård - en kjenning og norsk favoritt som dukket opp på TV denne påsken også. (Joe Maples/Apple Tree/SVT)

«Hendelser ved vann» er derimot serien flest valgte å se i nettspilleren NRK TV - 392.000, hvilket er 70.000 flere enn de som fulgte serien på NRK1. Serien fra Sveriges Television er drama av høy kvalitet med blant annet Pernilla August og Rolf Lassgård på rollelista, og så bra at den faktisk kan sees også når det ikke er påske. NRK TV har den liggende ute til juni i neste år.

Gjensyn og farvel med krimhelter

En av påskens store serier: «Nedgravde hemmeligheter» med nykommer og politiveteran Jessica James ( Sinéad Keenan) som den nye sjefen til Sunny Kahn (Sanjeev Bhaskar). (Sam Taylor/NRK)

NRKs krimutvalg bød på gjensyn med nokså kjent påskepoliti, men også serier som bød på forandringer. I «Nedgravde hemmeligheter» hadde detektivsersjant Sunny Khan fått en ny sjef i Jessica James, etter at skuespiller Nicola Walker forlot den populære krimserien i 2021. At det var noen gnisninger mellom kollegaene James og Khan, var det 595.000 NRK-seere som fikk med seg.

Interessen for den populære serien var ikke like stor som sist den gikk i påsken for to år siden, da 804.000 seere fulgte det som lot til å være seriens punktum. I hjemlandet har den nye utgaven av serien hatt så god mottakelse at enda en sesong er bestilt. Påskens utgave ligger på NRK TV fram til midt i påsken neste år.

Krim-serien «Shetland» bød også på en litt uvanlig vending til krimføljetong å være, all denne sesong seks byr på hovedattraksjon etterforsker Jimmy Perez siste sak.

SHETLAND Skuespiller Douglas Henshall i rollen som førstebetjent Jimmy Perez i «Shetland», en av de britiske påskekrimseriene som har samlet over en halv million seere i sesong etter sesong på NRK. (-ukjent fotograf-/NTB kultur)

Akkurat det faktum lot ikke til å være et sentimentalt eller TV-historisk øyeblikk for publikum, da serien hadde 568.000 seere totalt på TV og nett - 2.000 seere flere enn sesongen som gikk i påsken i fjor.

Neste gang «Shetland» dukker opp, har serien en ny etterforsker på plass i DI Ruth Calder, spilt av Ashley Jensen. Årets runde Shetland-krim er på NRK TV til februar 2024.

Flere så påskekrim på nett

Av tallene fra NRK Analyse kan det kanskje gå fram at måten vi ser på påskekrim på kan være i endring, for i løpet av denne påsken har NRKs tre krimserier blitt avspilt 296.000 ganger, en økning på drøyt 100.00 fra i fjor da NRK hadde fire nye serier å friste med.

Statistikken viser at NRK-seerne fortsatt har stor sans for «Vera». nå i gang med 12. sesong. Første episode som ble vist skjærtorsdag er sett av i alt 443.000 på TV og nett. På TV 2 hadde «Hidden Assets» med irsk og belgisk politi i samarbeid mot terrorister, 163.000 seere.

