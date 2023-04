Kinosuksessene er tilbake på skjermen, som nye TV-serier

Hvis vårens TV-serier virker kjent, kan det være at du har sett dem før, på kino eller hjemmevideo. Å lage TV-serier av fortidas kassasuksesser er blitt en del av Hollywoods gjenbruks-strategier dette tiåret.

Dermed er den ene gamle storfilmen etter den andre blitt basis for «nye» serier, de er kjente attraksjoner som skal trekke oss til strømmetjenestene. Siste nytt er at selveste Harry Potter, bøkene som ble til åtte filmer, skal bli TV-serie nå, ifølge amerikanske medier.

De åtte Harry Potter-filmene spilte inn 7,7 milliarder dollar på kino. Nå kan de syv bøkene bli til syv sesonger nytt TV-drama, om alt går rette veien. Her er Harry Potter (Daniel Radcliffe) med følgesvennene Ronny (Rupert Grint) og Hermine (Emma Watson). (Warner Bros./Sandrew Metronome/Filmweb)

Samtidig som fansen venter på Harry Potter-nytt, dukker den ene premiereklare fra-film-til-TV-satsingen opp på nett. En av dem er «Fatal Attraction», basert på filmen som het «Farlig Begjær» da den gikk på kino i 1987.

TV-skapernes film-begjær

Adrian Lynes thriller om en forsmådd kvinnes hevntokt sørget for å gjøre Glenn Close til det årets mest omtalte og utskjelte kvinnelige skuespillere og Michael Douglas til enda en større filmstjerne.

Serien lansert som en «psykoseksuell thriller» byr den samme dramatikken, men også på handling over flere tidslinjer, ifølge forhåndsomtalen fra SkyShowtime og eierselskapet Paramount.

Lizzy Caplan og Joshua Jackson spiller elskere på godt og vondt i «Fatal Attraction», thrillerdramaet basert på filmsuksessen kommer på SkyShowtime i mai. (SkyShowtime/Monty Brinton/Paramount+)

I den nye TV-versjonen er det Lizzy Caplan og Joshua Jackson som har overtatt hovedrollene i sjalusidramaet som skapte overskrifter på slutten av 1980-tallet. «Fatal Attraction» har sein mai-premiere på SkyShowtime, den strømmetjenesten som har flest TV-oppdateringer av filmer på gang

Grease-nostalgi

Pink Ladies-gjengen i serien som er basert på Grease-filmen, og som foregår noen år før handlingen i filmklassikeren. Musikalsk komidrama ute på SkyShowtime denne våren. (Eduardo Araquel/Eduardo Araquel/Paramount+)

En av dem er ute denne strømmeren allerede – «Grease: Rise of the Pink Ladies», et musikalsk komidrama, basert på den klassiske og fortsatt populære musikalfilmen med Olivia Newton-John og John Travolta i hovedrollene. Serien foregår fire år før Sandy og Danny går på skolen, og før rock’n roll fyrer opp et ungdomsopprør.

På Disney+ har en oppdatert versjon av en Arnold-klassiker april-premiere: actionserien «True Lies» basert på James Camerons populære film fra 1994.

Pilot En av vårens nye TV-serier er en av de mange som er basert på gamle filmsuksesser. «True Lies» er basert på James Camerons populære film fra 1994, hvor Arnold Schwarzenegger og Jamie Lee Curtis hadde hovedrollene. TV-serien vil ligge på Disney+ i Norge. Serien har fått karakteristikker som halvhjerta og dårlig av amerikanske TV-kritikere. (Alan Markfield/CBS)

Her gjentar Steve Howey rollen Arnold Schwarzenegger hadde som agenten Harry Tasker, mens Ginger Gonzaga er den frustrerte kona som oppdager mannens virkelige jobb – i filmen spilt av Jamie Lee Curtis. Disney+ er også i gang med planene om å bringe en gammel filmhelt til TV-skjermen igjen, med Wilmer Valderramas kommende «Zorro»-serie.

David Cronenberg i ny, blodig versjon

Rachel Weisz spiller dobbeltrolle som tvillingene Beverly og Elliott i den nye dramaserien basert på David Cronenbergs gufne film fra 1988. (Niko Tavernise/Prime Video/Niko Tavernise/Prime Video)

En annen 80-tallsklassiker som kommer i april er «Dead Ringers», Amazon Prime Videos TV-utgave av David Cronenbergs skrekk-klassiker fra 1988, hvor Jeremy Irons spilte tvillinger og gynekologer som ingen så forskjell på. I serien er det Rachel Weisz som har hovedrollene, og som ifølge forhåndsomtalen akter å endre måten kvinner føder på.

Bak denne rekken av TV-dramatiseringer ligger markedsstrategier som går på at nostalgi står sterkt blant den eldre garden av abonnentene, samt at filmene byr på sterke nok historier som et nytt publikum kanskje kan få sansen for. I en tid hvor prisen på en TV-episode har økt betraktelig – i takt med serienes ambisjonsnivåer – og bare et fåtall av dem faktisk blir suksesser å snakke om – blir det sett som smart økonomi å satse på kjente suksessoppskrifter.

Hentet fra filmarkivene

Det er eierne av strømmetjenesten SkyShowtime som satser mest på gjenbruk av gamle, gode ideer, og som har på gang en hel liste prosjekter basert på filmselskapet Paramounts filmkatalog. Først ute var David Bowie-filmen «The Man Who Fell To Earth» fra 1976. Serien skal få selskap av mange gamle kult – og kassasuksesser: «Love Story», «Flashdance», «Pet Semetary», «The Parallax View», «The Italian Job» og «Urban Cowboy».

Konkurrenten Amazon Prime Video har gjort det med baseballfilmen «A League Of Their Own», som kommer med andre og siste sesong i år.

Amazon Prime Videos byr på andre og siste sesong av serien basert på 1992-filmen «A League of Their Own» i løpet av året. Filmen hadde blant annet Madonna, Geena Davis og Tom Hanks på rollelista. (Anne Marie Fox/Anne Marie Fox/Prime Video)

Norske innslag i remakebølgen

Noen av årets fra film til TV-bølge har norske innslag. Renate Reinsve skal ha en rolle i TV-remaken av «Presumed Innocent», 90-tallsfilmen hvor Harrison Ford spilte statsadvokat mistenkt for drap en kollega og elsker. I TV-versjonen har Reinsve rollen som den drepte kollegaen, mens Jake Gyllenhaal har hovedrollen, og norske Anne Sewitsky skal ha regien på åpningsepisodene.

Renate Reinsve skal være med i TV-versjonen av den populære Harrison Ford-filmen «Presumed Innocent», som kommer på Apple TV+. Anne Sewitsky skal også regissere de første episodene. Bildet av Renate Reinsve er fra tildelingen av prisen for beste skuespiller for rollen i «Verdens verste menneske», under utdelingen av Filmkritikerprisen i Oslo i 2022. (Heiko Junge/NPK)

Apple TV+ akter å lage dramaserie basert på de siste Godzilla-filmene. Samme selskap står bak «Time Bandits», film- og TV-skaper Taika Waititis ti episoders versjon av Terry Gilliam og Michael Palins komedie fra 1981. Her står Rune Temte («Captain Marvel», «The Last Kingdom») på rollelista, i selskap med blant andre Lisa Kudrow og Taika Waititi. Premieredatoen på komedien er ikke kjent.

I kjølvannet av HBOs suksess med TV-versjonen av spillet «The Last of Us» har Legendary Studios sikret seg TV-rettighetene til «Street Fighter»-franchisen, kamp-spillene som tidligere har vært å se som actionfilm med blant annet Jean-Claude van Damme i hovedrollen.

Første sesong av Amazons massive TV-dramatisering av «Ringenes Herre: Maktens Ringer», ble ikke den seersuksessen som nettgiganten håper på, sier bransjeryktene. En sesong to i TV-serien skal likevel være klar i 2024. (Amazon Prime Video)

Det er nok ingen overdrivelse at forventningene er noe større til neste sesong av Amazon Primes TV-serie basert på «Ringenes Herre» som kommer i 2024. Og til de nye filmene som skal lages med utgangspunkt i J.R.R. Tolkiens fantasy-murstein, som Warner Bros. Discovery annonserte tidligere i vinter.