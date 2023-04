Harry Potter kan bli nytt TV-eventyr for HBO Max

Det er amerikanske nettsteder som Bloomberg og Variety som melder at Harry Potter-bøkene blir en sju sesongers TV-satsing fra Warner Bros Discovery Inc, mediegiganten bak noen av USAs største film- og TV-selskaper og strømmetjenester som HBO Max. De ubekreftede meldingene går på at en avtale skal være nærmere en signering enn noen gang.

Harry Potter-fenomenet

Spekulasjonene kommer etter at ledelsen i Warner Bros Discovery har snakket åpent og mye om ambisjonene i to år, om å gjøre J. K. Rowlings internasjonale bestselgere til en ny gullkantet franchise, som inkluderer TV-prosjekter, nye spill og annen merchandise.





Scene fra den første filmen i Harry Potter-serien fra 2001: «Harry Potter og De vises stein». (Warner Bros./Sandrew Metronome/Filmweb)

Warner Bros Discovery Inc er i ferd med å realisere planene om å fusjonere strømmetjenestene HBO Max og Discovery+, noe som også inkluderer TVNorge-konsernet her hjemme. Hva den nye strømmetjenesten skal hete og inneholde skal WB Discovery annonsere like over påske.

Ifølge mange spekulasjoner skal den nye strømmetjenesten beholde Max-navnet, og blir en sammenslåing av mediegigantens sportsrettigheter, store realitytilbud og dramaseriene fra HBO-katalogen. Den bebudede pressekonferansen kan også være anledningen der WB Discovery annonserer nytt om Harry Potter-planene, ifølge Variety.com.

Den siste boka i Harry Potter-serien kom på markedet i Norge i 2007. (Sara Johannessen Meek/NTB)





Med TV-serier basert på det populære Harry Potter-universet vil WB Discovery ha en stor og bred publikumsmagnet på plass, som kan bli et viktig middel i konkurransen med Netflix, Disney, Amazon, Apple og andre store aktører på det globale strømmemarkedet. Harry Potter-seriene vil dermed bli WB Discoverys svar på Disneys «Star Wars»-satsinger og Amazon Prime Videos «Ringenes Herre»-serier.

J. K. Rowlings bokserie har solgt mer enn 600 millioner på verdensbasis. Den første boka i serien – «Harry Potter og de vises stein» har alene solgt over 120 millioner eksemplarer, og er en av de mest solgte bøkene i moderne tid.

Harry Potter-forfatter J.K. Rowling har de siste årene vært omstridt på grunn av hennes stadige kritikk mot transpersoner i sosiale medier. Her er hun fotografert på filmpremieren for «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» i november 2018, før transdebatten. (TOLGA AKMEN)

Forfatteren selv har de siste årene vært omstridt på grunn av sin motstand mot transpersoner i sosiale medier, og skal selv ikke være delaktig i de mulige TV-versjonene av bøkene hennes.

Bokserien er tidligere dramatisert i form av åtte filmer i årene 2001 til 2011, som har spilt inn hele 7,7 milliarder dollar på kino verden over. Verken Warner Bros Discoverys ledelse eller talspersoner for HBO Max har ønsket å kommentere medieoppslagene om TV-planene.

