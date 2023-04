Oslokrim med nerve

---

Drosjedrap i Oslo, skattesvindel i forretningslivet, kjærlighet, sjalusi og dramatiske naboforhold på Oppsal. Ordet påskeunderholdning vil kanskje ha en bismak i denne sammenhengen sett på bakgrunn av siste års skyte-episoder i hovedstaden. Men Sven Petter Næss må krediteres som en habil spenningsforfatter etter bare tre romaner. Han ble premiert med Rivertonprisen i 2020 for «Skjebnesteinen». Og vårens roman bidrar til å holde ham på pallen. Det er driv og spenning fra de første sidene. Et i overkant stort persongalleri å holde styr på, men mange av karakterene er i samme familie. Sånn sett er det rene mafiatilstander, men i en mer dempet utgave.

En gammel kjenning for lesere av Sven Petter Næss`romaner er førstebetjent Harinder Singh. Han er tilbake i Oslopolitiet etter en periode hos Kripos, der han falt i unåde. En dyktig politimann med advokatkjæreste, som likevel har noe å bevise. Hjemme har han datteren Savi, fra et tidligere ekteskap. En gammel, syk far har han også. Sven Petter Næss har sørget for å gi ham en rekke gode egenskaper, som tidvis dårlig samvittighet overfor familie og kjæreste, men også stor utholdenhet i jobben. Altså en ganske troverdig romankarakter for en poiltithriller. Innvendingen må være at han til tross for rekvisittene blir litt anonym.

Likevel, det er lite å bemerke når det gjelder spenningsnivået i «Passasjeren. Det er av beste klassiske merke. Sven Petter Næss utøver solid og velkjent thriller dramaturgi. En kortfattet prolog om et dramatisk dødsfall flere år tilbake i tid, er på plass som en slags aperitiff i romanen - før hovedhandlingen dras i gang.

Og den kan gi enhver frysninger. Eieren av taxiselskapet MaxiTax er på sin ukentlige nattur. Karl Kolstad liker å vise at han fortsatt kan være «en av gutta på gølvet». Som velsituert næringslivsleder vil han vise at han ikke har glemt hvor han kommer fra, nemlig en ganske trang leilighet på Oppsal, med to brødre. I denne timen mellom natt og dag plukker han opp en passasjer som retter en pistol mot nakken hans. Med fatalt resultat.

Alarmen går i oslopolitiet. Karl Kolstad er en vellykket forretningsmann, men har likevel vært i politiets søkelys flere ganger for utradisjonelle forretningsmetoder. De to brødrene vaker på sidelinja, den ikke like vellykkede Mikkel, som kjører drosje hos broren, og Tom som driver i sikkerhetsbransjen etter noen år som politimann. Kona til Karl Kolstad, Anita er en tidligere modell. Hun vokste opp i samme nabolag som Karl. Broren hennes Anders er også ansatt i taxiselskapet. Og det samme er Jeanette, også fra et av rekkehusene på Oppsal, og dessuten søster av Elsabeth som ble drept av en fyllekjører i nabolaget for mange år tilbake.

Sven Petter Næss krever at leseren holder tunga rett i munnen og har kontroll på hukommelsen og familieforholdene. Her er det mange kryssende interesser og hemmeligheter. Da hjelper det med en kvinnelig prest med søvnproblemer som grytidlig gjør et par mer eller mindre bevisste observasjoner samme natt som Karl Kolstad blir drept. Etter hvert tetter det seg til med en forsvinning og enda et dødsfall.

Sven Petter Næss har en effektiv skrivestil som kler stoffet. Ingen litterære utbroderinger eller filosofiske betraktninger plager leseren. Forfatteren holder seg på sporet og til saken. Bare avbrutt av menneskelige sysler som sykehusbesøk og innkjøp av pizza til datteren. Ellers går det i vitneavhør og jevnt strevsomt politiarbeid som sakte og presist sirkler inn hendelsesforløp og forbrytere. «Passasjeren» kan ikke karakteriseres som spektakulær eller veldig original, men den scorer høyt på et jevnt spenningsnivå, på troverdige karakterer og fine miljøskildringer fra Oslo øst.

