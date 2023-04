Øyeblikkets kunst

---

JAZZ

Frederik Villmow

«Momentum»

Losen

---

Trommeslager Frederik Villmow vokste opp i Köln i Tyskland, men tok med seg stikkene i ung alder, forlot byen ved Rhinen og dro nordover, der han endte på den berømmelige jazzlinja ved NTNU, til glede for den norske jazzscenen. Han har allerede to album bak seg i eget navn. Han debuterte i 2019, med et livealbum fra jazzhuset Montmartre i København, med egen kvartett utvidet til kvintett med saksofonist Tomas Franck, to år senere fulgte han opp med et trioalbum med pianist Vigleik Storaas og bassist Bjørn Marius Hegge.

På sitt tredje album, «Momentum», er han tilbake i kvintettformatet. Han har med seg to musikere fra samme generasjon på jazzlinja, saksofonist Erlend Vangen Kongtorp og bassist Julian Haugland, sistnevnte var også med på debuten fra 2019. I tillegg har han med seg pianist Olga Konkova og saksofonist Gisle Johansen, som skulle være kjente navn for lesere av denne spalta. De har begge gitt ut album i eget navn, og har de siste to årene har hatt plass på Dagsavisens liste over årets beste jazzalbum.

De beveger seg i et klassisk akustisk landskap, med dype røtter i jazzhistorien, men samtidig med et moderne tilsnitt, der det veksles mellom det neddempede og det mer hardtsvingende, som på «Ali kurrer gruff», signert Gisle Johansen. Dette er en av bare et knippe låter på albumet som er skrevet på forhånd, med ferdige akkordskjema det improviseres over.

Flere av låtene er rene improvisasjoner, i to tilfeller får vi bandelederen alene bak trommene, han viser for øvrig en bredde og kreativitet som det er en nytelse å følge med på gjennom albumet. På andre improviserte strekk får vi Villmow enten i passiar med Johansen, eller i dyp musikalsk samtale med Konkova og Johansen, sistnevnte på ordløs vokal.

Det oppleves hele veien som et kollektivt prosjekt, der det åpnet store rom for de ulike musikerne i bandet, som lytter, utfordrer, driver hverandre framover, knar låtene i et felles bilde. Et av høydepunktene er «Long Ago and Now», der det gnistrer av møtet mellom Villmows trommekunst og Johansens energiske utblåsninger, på det som er blitt et svært fint album fra trommeslageren og resten av det sterke kollektivet.

Frederik Villmow: «Momentum» (Losen)