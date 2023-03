Forfatter Michel Houellebecq vil stoppe eget kunstporno-stunt

Den kontroversielle og kritikerroste forfatterens krav om at kunstprosjektet han har vært med på ikke skal offentliggjøres, er blitt avvist i nederlandsk rett.

Det var i desember i fjor at forfatteren stilte opp for kunstner og regissør Stefan Ruitenbeek og det nederlandske kunstnerkollektivet Kirac (Keeping It Real Art Critics), og ble filmet mens han hadde sex med fire unge kvinner i Amsterdam. Før opptakene var avsluttet, valgte forfatteren å forlate prosjektet.

Bøkene hans er blitt lest som islamofobiske og misogynistiske, som forsvar for ytre høyre og for legalisering av sex-arbeid. Selv er forfatteren kjent for streng regi med egen framtreden, og skal etter sigende ha stylister som sørger for at han framstår i offentligheten som fordrukken, shabby og sliten. (Thibault Camus/NTB kultur)

Michel Houellebecq har forsøkt å stoppe filmen de siste månedene, etter først å ha signert en kontrakt som fastslo at den ferdige filmen ikke skulle inkludere forfatteren og kjønnsorganet hans i samme scener. Hensikten med filmen skal etter sigende være å utfordre publikums distinksjon om fiksjon og virkelighet, og skape usikkerhet om opptakene viser forfatteren selv delta i sexscener, eller om de egentlig ser en stand-in for Houellebecq.

Hadde drukket for mye rødvin

I et brev publisert på hans egen hjemmeside karakteriserer forfatteren bak bøker som «Underkastelse» og «Tillintetgjøre» kunstprosjektet som rene rennesteins-journalistikken og forteller at han og den nederlandske kunstneren har radikalt forskjellige oppfatninger av hva som er kunst, skriver The Guardian.

Den franske forfatteren har blitt beskyldt for å spre rasisme, islamhat og kvinnehat både via egne uttalelser og via forfatterskapet de siste årene. Her i Paris i 2019. (LIONEL BONAVENTURE)

Da han sa ja til å bli med på kunstporno-prosjektet, skyldtes det at han var dypt deprimert og hadde drukket flere glass vin, er argumentet Houellebecqs advokater har brukt for domstolen i Amsterdam, som har vurdert klagesaken fra forfatteren og hans kone Qianyum Lysis Li.

Kravet deres ble imidlertid avvist, med begrunnelse i at forfatteren ikke har lagt fram attest fra lege som dokumenterer helsetilstanden hans da avtalen om kunstprosjektet ble signert.

Den prisvinnende og bestselgende forfatteren har spilt seg selv på film før, i «Kidnappingen av Michel Houellebecq» fra 2014, som er en ukonvensjonell blanding av dokumentar og krim.

Litteraturens enfant terrible

Franskmannen som er blant de fremste samtidsforfatterne i Europa har blitt beskyldt for å stå for kvinneforakt og hat mot muslimer, både på grunn av egne uttalelser og bøkene han skriver. Han har blitt kalt rasist, sexist, homofob og islamofob gjennom årene. Selv har forfatteren besvart kritikken med at han bruker skremselspropaganda som virkemiddel i forfatterskapet, for å belyse endringene han observerer i det franske og i vestlige samfunn. Han har gitt ut ni romaner, som alle er oversatt til norsk. Han benytter også mørk humor som virkemiddel i bøkene.

Av rettspapirene i den pågående kunstporno-feiden går det fram at det var Houellebecqs kone Qianyum Lysis Li som på våren 2022 foreslo for ektemannen å bli med på et eksperiment av en pornofilm med Kirac-kollektivet og Stefan Ruitenbeek. Regissøren har allerede publisert en trailer for prosjektet kalt «Kirac 27», som viser Houellebecq sittende og liggende til sengs med en kvinne i nattkjole.

Porno som kunstnerisk virkemiddel

Nederlenderen er også kontroversiell, kjent for å benytte porno i kunstverkene sine.

Regissør Stefan Ruitenbeeks prosjekter har vakt oppsikt før. I 2021 skapte han overskrifter i hjemlandet med filmen «Honey Pot», hvor den beryktede høyreradikale filosofen Sid Lukkassen lar seg forføre og har sex med en ung kvinne, en filosofistudent som viser seg å være venstreradikaler. Ifølge regissøren handlet prosjektet om å bygge bru mellom ekstremhøyre og ytre venstre ved hjelp av porno og sex. Filosofistudenten spilles av Jini van Rooijen, som også skal være med i filmen Michel Houellebecq og kona forsøker å få stoppet.

En domstol i Paris har tidligere avvist forfatterens innvending mot traileren, som han mener er ødeleggende for hans privatliv og som sprer løgner om kona hans. Filmens planlagte premiere 11. mars, er utsatt på grunn av rettstvistene.