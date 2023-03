«Careless Whisper» for en milliard

De gamle hitene fra nesten førti år siden er stadig så populære at musikkvideoene som fulgte låtene kan bli avspilt hundretusener av ganger daglig verden rundt, ifølge videoplattformen YouTubes egne tall. Nå er det George Michaels og Wham! s pop-ballade fra 1984 som er blitt avspilt en milliard ganger, melder Variety.com.

George Michael «Careless Whisper» var en av mange hits Wham! hadde på 1980-tallet, før George Michael gikk solo. Han døde 1. juledag i 2016. (Francois Mori/Ap)

«Careless Whisper» har i snitt blitt avspilt over 400.000 ganger daglig verden rundt så langt i år, ifølge YouTube.

Sangen fra Wham!-plata «Make it Big» er den åttende 80-tallshiten som når en milliard visninger, og som gjør at Wham! slår følge med a-ha i den eksklusive milliardklubben på YouTube. Den berømte musikkvideoen til «Take on Me» fra 1985 nådde en milliard avspillinger på den globale videoplattformen i 2020, da den var så populær at den ble avspilt 480.000 ganger i døgnet i snitt det året. Denne låten er til nå avspilt godt over 1,6 milliarder ganger.

[ Filmen om a-ha: Stor suksess, skulende blikk ]

Ridgeley Michael George Michael and Andrew Ridgeley i Wham! var blant det svært få vestlige artister som fikk opptre i Kina på 1980-tallet. Her på scenen i Beijing i 1985. (Scanpix/Ap)

Wham! var blant de største popstjernene på åttitallet, og er en av få vestlige artister som fikk opptre i Kina dette tiåret.

[ Depeche Mode: Popartistene som ble synthlegender har lever sin beste plate på 30 år (+) ]

Den første åttitallsslageren som nådde en milliard visninger, var Guns N’ Roses sin musikkvideo til «Sweet Child O’ Mine» i 2019. Seinere har de fått følge av Michael Jacksons «Billie Jean», Rick Astleys eviglevende «Never Gonna Give You Up» og Cindy Laupers «Girls Just Want To Have Fun» i tillegg til «The Final Countdown» fra svenske Europe og «Every Breath You Take» med The Police.

[ På jakt etter en bra TV-serie? Vi har oversikt ]

I 1984 lå «Careless Whisper» som nummer en på den engelske hitlista i ni uker. Musikkvideoen ble offisielt lastet opp på YouTube i 2009.