«Innebandykrigerne» på TV 2: Sportskomedie med mange baller i lufta

---

3

TV-drama

«Innebandykrigerne»

Slippes på TV 2 Play mandag 27. mars

---

Å tulle med sportsdokumentaren er en øvelse TV 2 har mye erfaring med, men denne gang er ikke Henrik Elvestad, veteranen i faget å se noe sted. Denne tulledokumentaren kommer fra Espen PA Lervaag, komiker og en av veldig få norske serieskapere som har fått en serie («Maniac») kjøpt opp av Hollywood.

Innebandyklubben Sveiva vil gjøre som de tøffe hockeygutta på isen, noe som inkluderer nakenstraffer på banen. (TV 2)

Dette er hans og manusforfatter Steffan Ludvigsens skråblikk på innebandy, en eliteidrett for noen og fritidsmoro for mange, nærmere bestemt eliteserieklubben Sveiva Wild Boys på Stovner. Serien er også enda et norsk humordrama i sjangeren tulledokumentar, som har handlet om alt fra idrettsforeldre og prester til vektere og nisser.

Sporty Nicolai Cleve Broch

Sveiva-gjengen akter å vinne stort denne sesongen. Ambisjonene skal nås ved hjelp av den nyansatte daglig leder Frida Bråthen, nyutdannet med bachelor i sportsledelse, men som kanskje har større vyer enn talent, erfaring, innsikt og klubb-budsjett. Det sportslige tar treneren Tor Rognstad seg av, en Nicolai Cleve Broch i fri utfoldelse og Will Ferrell i sporstkomedie-modus, bare ikke fullt så rabiat.

Nicolai Cleve Broch i rollen som den ambisiøse og utålmodige treneren Tor er minst halve moroa i «Innebandykrigerne». (TV 2)

Trener Tor Rognstad er mer macho- og aggressiv, en fyr som drømmer med a-trener-ambisjoner, men som inntil triumfene kommer må ta til takke med å lede niåringene på Furuset Hockey.

– Folk gir glatt faen i innebandy, konstaterer han.

Det er beklageligvis en broket forsamling innebandyspillende gutter og menn han skal coache til seier, en gjeng som ikke deler hans vinnerinstinkt. De må imidlertid tåle en trener som har latt seg inspirere av eks-Mjøndalen-trener Vegard Hansens hissige utbrudd i sportsdokumentaren «Alle gutta: Mjøndalen IF».

Den samme Vegard Hansen dukker også opp i rollen som seg selv i serien, og er bare et av innslagene som bidrar til å gjøre komedien til en forvirra miks av meta-virkelighet og tullesportsdokumentar og intern moro.

Hockeyprofiler som Glenn Jensen dukker opp i scener i rollen som seg selv i «Innebandykrigerne». Serien byr også på en hel kavalkade av åttitall-hits, etter å ha satt tonen med Duran Durans «Wild Boys» i åpningsscenen. (TV 2)

Spillere fra VIF Hockey dukker også opp, og det snakkes så mye om VIF Hockey og sånt som TV 2s dokumentarserie «Iskrigerne» at komedien framstår som produktplassering for TV 2s egne sportsserier. Det inntrykket kan jo strengt tatt komme av at er TV 2 som lager flest av dem.

Men samtidig ekshockeyproff Erik Follestad kjent fra «Iskrigerne» også med, i dobbeltrolle som seg selv og hans innebandyspillende tvillingbror Jens, og summen av alt forsterker inntrykket av at dette er en temmelig intern affære.

Erik Follestad spiller sin litt puslete innebandyspillende tvillingbror Jens Follestad i serien. (TV 2)

Så er komedien tidvis noe marginal også. Den foregår ikke ute på banen, men er basert på variasjoner av den klassiske tulledokumentarens David Brent-karakter, de som velvillig prater for kamera og viser at de har mer vyer enn evner, selvinnsikt og sosiale antenner Alle disse intervjuene gjør «Innebandykrigerne» til dialogtung komedie, hvor taleflommen etter hvert blir gående på tomgang.

Det er opp til Nicolai Cleve Broch å skape litt liv, og han er tidvis morsom som den aggressive treneren som ikke bryr seg om sånt som metoo, god ledelse og idrettspsykologi.

Med på laget er Kevin Evensen, andrekeeper og den mest selvutslettende ydmykende i klubben. Han spilles av den godt castede og alltid gode Bjørn Myrene. Kevin presenterer seg ved å saklig og greit fortelle at han lever et godt liv nå, etter at han fikk erstatning av staten for tapt barndom.

Kevin Evensen er andrekeeper på laget og veldig åpen på kamera også, en karakter som Bjørn Myrene behersker til fingerspissene. (TV 2)

Det eneste problemet med Kevin er han får så mye oppmerksomhet at han begynner å gjenta seg, i intervjuer og scener som går på bekostning av sånne som medspiller Petter (Amir Asgharnejad). Petter er den eneste normale kontrasten til raringene her, og utstyrt med replikkene som skaper morsomme øyeblikk når han gir trener Tor litt motstand. Og variasjon.

Målet for Sveiva Wild Boys er å vinne kongepokalen, men humormessig havner de bare midt på tabellen.

Anmeldelsen er basert på fem av seks episoder.