Filmen om Kiss kommer på Netflix i 2024

Nær tre år etter at nyheten sprakk om at den norske filmskaperen skal regissere en film om Kiss er prosjektet i gang. Det er gruppas manager Don McGhee som har annonsert at den biografiske filmen med tittelen «Shout It Out Loud» er i forproduksjon, at avtaler er signert og at filmen er klar til innspilling.

Norsk manus og regi for Kiss

KISS in Concert - Cincinnati Kiss anno 2019: Gene Simmons, Eric Singer, Paul Stanley og Tommy Thayer på scenen i Cincinnati. Nå kommer filmen om bandets første år, tidlig på 1970-tallet. (Amy Harris/AP)

Manuset til filmen er skrevet av norske Ole Sanders, og prosjektet skal være utviklet av Joachim Rønning i samarbeid med Paul Stanley og Gene Simmons de siste årene. Filmpremieren i 2024 skal markere gruppas 50-årsjubileum.

Filmen skal handle om de fire første av hardrockbandets år tidlig på 1970-tallet, da Paul Stanley og Gene Simmons etablerte gruppa, og fikk med seg Ace Frehley og Peter Criss i Kiss.

Det originale KISS på scenen i Connecticut i 1977, med Gene Simmons, Paul Stanley, Peter Criss og Ace Frehley. (RICHARD DREW/Ap)

Bandet vakte stor oppsikt og oppnådde enorm suksess med sine sminkede ansikter, hemmelige identiteter, fantasifulle kostymer og spektakulære sceneshow. Gruppa slapp debutalbumet «Kiss» i 1974.

Da Kiss var unge og nysminkede

«Shout It Out Loud» skal være i samme genre som Queen-filmen «Bohemian Rhapsody» og den Netflix-produserte Mötley Crüe-filmen «The Dirt», en spillefilm med skuespillere i rollene som bandets medlemmer.

Tommy Thayer, Gene Simmons, Eric Singer, Paul Stanley Dagens Kiss - Tommy Thayer, Gene Simmons, Eric Singer og Paul Stanley i sivil og godt voksne i alder. (Evan Agostini/AP)

Hvem som skal spille Kiss-medlemmene som unge, håpefulle musikere tidlig i 20-årene er ennå ikke avslørt, skriver Consequence.net.

Manageren Don McGhee har uttalt at filmen har et velskrevet manus, og at «Shout It Out Loud», skal komme på Netflix i løpet av 2024 etter at den har blitt vist på kino. Tittelen er hentet fra en Kiss-hit fra «Destroyer» fra 1976, en plate kjent som et høydepunkt i Kiss-katalogen.

Shout It Out Loud

Mens Joachim Rønning forbereder filminnspilling er Kiss ute på det som skal bli gruppas siste farvel-turné – de har hatt opptil flere de siste tiårene – hvor to konserter i New Yorks Madison Square Garden i desember skal være det absolutte punktum for Kiss sine liveopptredener.

Kiss på scenen i Michigan ved farvel-turneen gruppa hadde tidlig på 2000-tallet, med Gene Simmons, Ace Frehley og Paul Stanley. (PAUL WARNER/AP)

De to gjenværende originalmedlemmene Paul Stanley og Gene Simmons er henholdsvis 71 og 73 år, og har annonsert at de vil trekke seg tilbake for godt − både for selvrespekten og for fansens skyld.

Den norske regissøren bak filmer som «Kon-Tiki», en «Pirates of the Caribbean»-film og «Maleficent: Mistress of Evil», har tidligere samarbeidet med Netlix om «Marco Polo», en av strømmegigantens første og massive TV-seriesatsinger.

Siste akt for Kiss

Joachim Rønnings prosjekt er den første biografiske filmen om Kiss, men bandet selv spilte seg selv i kult-kalkunen «Kiss Meets the Phantom of the Park» da gruppa var på sitt mest berømte i 1978. Gene Simmons prøvde seg som skuespiller i actionfilmer i en periode på 1980-tallet, etter at gruppa sto fram uten sminke i 1983. I 1996 begynte bandet å opptre med sminken på igjen.

I 2019 spilte Kiss under Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo som del av bandets farvel-turne. I juli er de tilbake i Norge med «Kiss: End of the Road World Tour» og det som skal være bandet aller siste Norges-opptreden, en konsert på Kaldnes Vest i Tønsberg. Det er i skrivende stund billetter igjen.

