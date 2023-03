Forfattere vil ha kontrakt mot sensur av bøker

Av Alexander Vestrum/NTB

Forslaget er fremmet av blant andre Tom Egeland, Torgrim Eggen, Maria Kjos Fonn, Trude Marstein og Ingvar Ambjørnsen, skriver Klassekampen.

– Ikke at jeg går rundt og tenker at folk vil lese mine bøker om 50 eller 100 år, men skulle jeg være så heldig, er det viktig for meg at ikke sensitivitetslesere gyver løs på tekstene mine med rødpennen, sier Egeland.

Normalkontrakten

Han mener debatten rundt bøkene til Roald Dahl og Ian Flemming gjør det nødvendig å presisere forfatternes rettigheter.

Forslaget går ut på å be Forfatterforeningens styre om å «innarbeide en paragraf som sikrer at forlag og/eller arvinger ikke kan foreta endringer i verket av tidsriktige eller politiske hensyn».

Dette skal gå inn som en del av normalkontrakten, en standardisert avtale mellom forfattere og forleggere.

Behandles snart

Forslaget skal behandles under Den norske Forfatterforenings årsmøte 18. og 19. mars. Styret i foreningen støtter forslaget, forteller leder Heidi Marie Kriznik.

– Samtidig må vi sikre at en eventuell ny bestemmelse ikke ødelegger for videre benyttelse av det litterære verket. Og det er ulike syn på dette blant våre medlemmer, sier hun til Klassekampen.

Fra før er det kjent at Tom Egeland har kontaktet forlaget sitt og bedt om at bøkene hans ikke sensureres. Det samme har forfattere som Tore Renberg og Ingvar Ambjørnsen.

[ Salman Rushdie fordømmer Roald Dahl-endringer ]

[ Kvinnelig politiker: – Noen møtte opp på arbeidsplassen og truet meg direkte ]