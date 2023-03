Sett av over én million: – «Exit» er Norges suverent mest populære dramaserie

Etter fire dager ute i NRKs nettspiller har 1.082.000 sett første episode av den tredje sesongen, rapporterer Kampanje.

Av dem har 247.000 sett episoden på lineær-TV, mens de resterende 835.000 har sett episoden på NRK TV. Episode to har blitt sett av 900.000 seere, mens episode tre har blitt sett av 713.000 seere.

Medieanalytiker i NRK, Iacob Christian Prebensen, uttaler til Kampanje at NRK var spente på hvordan «Exit» ville bli mottatt, selv om forventningene var store etter at de to foregående sesongene var sett av over to millioner.

– Vi var veldig spente på tallene for årets sesong. Strømmemarkedet er tøft om dagen. Men med over en million seere på 1. episode i løpet av de første fire dagene, kan vi bare slå fast at «Exit» er Norges suverent mest populære dramaserie, sier Prebensen.

[ Selger nedlagt flyplass i Lofoten på Finn: – En perle! ]

Tallene for tredje sesong er ifølge Kampanje noe høyere enn for sesong to: Etter tre dager i NRK TV hadde 876.000 sett første episode av sesong to. Inkludert med lineært-TV hadde 1,16 millioner sett første episode sesong to etter tre dager. Første episode av sesong én ble sett av 200.000 seere etter tre dager ute.

[ Dagsavisens anmelder om Exit 3: En helvetes nedtur (+) ]