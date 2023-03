---

4

FILM

«Peter von Kant»

Regi: Francois Ozon

Frankrike, 2022

---

«Peter von Kant» er et kammerdrama basert på et selvbiografisk teaterstykke om en homofil mann knust av hjertesorg, som utelukkende utspiller seg innenfor veggene i en leilighet - med totalt et halvt dusin skuespillere på rollelista. «Peter von Kant» ut til å være av den oppfattelsen at folk flest er helt forferdelige og ute av stand til å bry seg om noen andre enn seg selv.

Den franske rabulisten Francois Ozon fortjener all mulig ære for den imponerende bredden i filmene han lager, som spenner over alle mulige stiler, innfallsvinkler og temaer. Han gjør noe nytt nesten hver bidige gang, og er så produktiv at han i snitt lager en film i året, noe som samtidig gjør det litt lettere å unnskylde at ikke alt fungerer like bra. Denne gangen gir Ozon seg i kast med en meta-nyinnspilling av Rainer Werner Fassbinder-klassikeren «Petra von Kants bitre tårer» (1972), som saktens kunne ha trengt en bruksanvisning for folk som kanskje ikke er så bevandret i «ny tysk film»-bølgen på syttitallet.

Før Fassbinder døde av en overdose i en alder av 37 år rakk han i løpet av en intens femtenårsperiode å regissere 44 filmer og TV-dramaer, samt skrive 14 teaterstykker. Et av de mest kjente prosjektene hans var «Petra von Kants bitre tårer», som først var et teaterstykke før Fassbinder filmatiserte det et år senere. En selvbiografisk melodrama inspirert av regissørens masochistiske kjærlighetsforhold til den bifile skuespilleren Günther Kaufmann, forkledd som en giftig romanse mellom en lesbisk motedesigner og en ung, kvinnelig fotomodell.

[ Tommy Uelands sex-, gørr- og bannefrie «Sofienbergmysteriet» ]

Nå har Francois Ozon bestemt seg for å gjenfortelle denne historien med kjønnsrollene skrudd tilbake, der hovedpersonene er en lett forkledd utgave av Rainer Werner Fassbinder og Günther Kaufmann. For å gjøre alt litt ekstra cineast-internt ser mye ut å være basert på det enda mer destruktive forholdet Fassbinder innledet kort tid senere med den marokkanske innvandreren El Hedi ben Salem, som døde under tragiske omstendigheter i 1977. Du er ikke beint nødt til å ha være i besittelse av inngående forhåndskunnskaper om Fassbinders korte liv og karriere, eller engang ha sett «Petra von Kants bitre tårer» for å ha utbytte av «Peter von Kant» - men det er utvilsomt en stor fordel for å skjønne hva Ozon prøver å gjøre her.

Året er 1972 og den tyske filmskaperen Peter von Kant (Denis Ménochet) er på høyden av karrieren. Han bor i en romslig loftsleilighet i Köln, sammen med den stumme assistenten Karl (Stefan Crepon) – som åpenbart har følelser for den selvopptatte regissøren, men bare blir behandlet som en verdiløs slave. Peter planlegger et filmprosjekt som minner mistenkelig om «Petra von Kants bitre tårer», og har akkurat kommet ut av et destruktivt forhold med elskeren Franz. Han får besøk av skuespiller-venninnen Sidonie (Isabelle Adjani), en nedlatende diva som deler noen linjer kokain før hun introduserer sin «boy toy» Emir (Khalil Ben Gharbia). Peter blir umiddelbart bedåret, og inviterer den androgyne unggutten tilbake for å prøvespille til et filmprosjekt. Skrur på sjarmen, serverer champagne og skalldyr, før han lokker Emir inn på soverommet.

«Peter von Kant» med Denis Ménochet og Isabelle Adjani. (carole Bethuel)

Ni måneder senere har dette seksuelle forholdet blitt et destruktivt speilbilde av det forrige: Peter er redusert til å være en kjærlighetssyk skygge av seg selv. Sjalu, miserabel, stadig mer alkoholisert og desperat klengete. Amir har tatt makten i forholdet; en forfengelig opportunist som svinser kokett rundt i trange shorts og forteller om alle mennene sine med sadistisk skadefryd – mens Peter gråter fortvilet og drikker sterksprit med begge hender. Alt kulminerer under regissørens fødselsdagsfest, der han får besøk av den tenårige datteren Gabrielle (Aminthe Audiard) og hans mor Rosemarie. Sistnevnte portrettert av Fassbinder-veteranen Hanna Schygulla, som femti år tidligere spilte fotomodellen Karin i «Petra von Kants bitre tårer».

Francois Ozon følger arbeidstegningene til originalen høvelig trofast, men scenene får en ekstra snert hvis man vet at de er bygget på hendelser i livet til Fassbinder. Jeg tipper det kan være en krevende selskapslek å peke ut alle de interne morsomhetene og referansene her. Mye moro for cineaster med tysk «queer»-etterkrigstidsfilm som spesialfelt. Rainer Werner Fassbinder mente at alle kjærlighetsforhold blir en destruktiv, sadomasochistisk spiral drevet av ujevn maktbalanse, selvutslettelse, underkastelse og desperasjon, som er dømt til å ende i bitre tårer. Jeg vet ikke om Francois Ozon deler den oppfattelsen, men han ser ut til å si at Fassbinder ikke døde ung på grunn av rusmisbruk, men fordi han fikk hjertet kunst for mange ganger. Ozon rydder scenen for en skikkelig kraftprestasjon fra Denis Ménochet, som tidligere har jobbet med regissøren i «I de beste hjem» (2012) og «Ved guds nåde» (2018).

[ Lokalt bluegrassband med suksess i USA ]

Ménochet ble kronet til «Frankrikes Robert Mitchum» av Quentin Tarantino, selv om jeg har vanskelig for å tro at Mitchum hadde taklet en rolle der han var nødt til å være så stakkarslig, sårbar og emaskulert. Ozon er en stor beundrer av Fassbinder (han fikk sitt gjennombrudd med en filmatisering av regissørens teaterstykke «Vanndråper på brennende sten» i 2000), men jeg er ikke overbevist om at han tilfører «Peter von Kant» noen nyanser eller ideer som var fraværende i originalen. Han suser effektivt igjennom denne teatralske historien på åtti minutter, noe som er drøyt førti minutter kjappere enn Fassbinder-versjonen. Ozon toner ned den campy melodramatikken til fordel for en mer satirisk attityde, som understreker at han ikke akter å ta dette materialet særlig seriøst.

[ Sjarm til tusen, stemme til en tier ]