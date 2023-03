Karpe nominert til syv Spellemenn – med nykommerne Undergrunn hakk i hæl

Veteranene i Karpe kan notere seg nominasjoner i fleng for sitt «Omar Sheriff»-prosjekt. Det starter med nominasjonen i popkategorien, der de kappes med blant andre Aurora.

«Omar Sheriff» innbringer Karpe også nominasjoner i kategoriene Årets låtskriver, Årets tekstforfatter og den gjeve Årets utgivelse, mens produsentene Axxe Carlson og Thomas Meyer Kongshavn er nominert i Årets produsent-kategorien for innsatsen på «Omar Sheriff».

«PAF.no» fra platen er nominert som Årets låt, mens regissør Kavar Singh er nominert for musikkvideoen han laget til denne Karpe-låten.

Gjennombruddsnominert

Undergrunn kappes med Karpe i Årets låt med «Italia», og i kategoriene for Årets låtskriver og Årets utgivelse, der Undergrunn stiller med det selvtitulerte debutalbumet. Gruppen er dessuten nominert i hip hop-kategorien – og som Årets gjennombrudd.

Sondre Lerche høster fire nominasjoner for sin kritikerhyllede «Avatar of Love»-skive, og er med i kampen om Årets utgivelse – der den siste av de fire nominerte er Honningbarna for «Animorphs».

Honningbarna er blant de tre artistene som høster tre nominasjoner, i likhet med Rámon og Aurora.

De dobbeltnominerte

Et fint knippe artister kan skilte med to nominasjoner, nemlig Jonas Benyoubi, Ballinciaga – som begge er blant de nominerte i Årets gjennombrudd og Odd Nordstoga.

Daniel Herskedal, velkjent jazztubaist og komponist, er i år nominert sammen med Emile Nicolas i kategorien alternativ pop/rock – og på egen hånd som Årets internasjonale gjennombrudd.

En rekke velkjente artister dukker opp på nominasjonslisten. «Exit»-aktuelle Ledfoot kappes i bluesklassen med sin mørke «Coffin Nails», countryklassen har fire fine americananavn av den nyere sorten som kjemper om hederen – og i rockeklassen finner man Madrugada, med comebackskiven «Chimes at Midnight».

Skrev historie

Verdt å merke seg rett få dager før Kvinnedagen er at den ellers ekstremt mannsdominerte metalklassen kan by på soloartisten Sylvaine. Hun skrev norsk musikkhistorie da hun i 2019 ble Spellemann-nominert som første kvinnelige soloartist noensinne i metal- og hardrockklassen.

I klassiskkategorien er Leif Ove Andsnes nominert for utrolige 26. gang, i konkurranse med velkjente Truls Mørk, nominert for 17. gang.

Veteranen Trond Granlund er visenominert for «Sanger jeg lærte av Jokke». Joachim Nielsen vant Spellemann i 1991, ti år etter at Granlund ble nominert for første gang i popklassen.

I tradisjonsmusikkategorien er Elias Akselsen, Stian Carstensen og Ola Kvernberg nominert for taterviseutgivelsen «Horta», og møter nlant andre debutanten Gabba – nominert for sitt selvtitulerte debutalbum som blander joik med blues og kaller det viddeblues.

---

Dette er de nominerte

Alternativ pop/rock

Sondre Lerche – «Avatars Of Love»

Louien – «Figure Me Out»

Daniel Herskedal, Emilie Nicolas – «Out of the Fog»

Jenny Hval – «Classic Objects»

Barnemusikk

Mandarinsaft – «Puteslott»

Aslak Brimi – «Teleskopter»

Hallaisiken – «1000 skjermer»

Rasmus og Verdens Beste Band – «Tunga på gjerdet»

Blues

Ledfoot – «Coffin Nails»

Kurt Slevigen og Arne Fjeld Rasmussen – «Paying Homage To The Blues»

Billy T Band – «Hi Paradise»

Rita Engedalen – «Sun Will Come»

Country

Embla and the Karidotters – «Hello, I'm Embla»

Ingvild Flottorp – «I Just Wanna Know It All»

Trond Svendsen & Tuxedo – «Don't Trust the Moon»

Silver Lining – «Go Out Nowhere»

Elektronika

ARY – «For Evig»

Jerry Folk – «Castle Tapes»

André Bratten – «Picture Music»

han gaiden – «you called me your erika»

Festmusikk

Beathoven – Beathoven 2022

Vidar Villa – Vidar Villa 2022

Stavangerkameratene – «Kom nærmare»

Rotlaus – Rotlaus 2022

Hiphop

Jonas Benyoub – «ZeroLove Deluxe»

Musti – «Ugbad»

Undergrunn – «Undergrunn»

Tyr – Tyr Markus Røe

Jazz

Trondheim Jazzorkester & Gurls – «Oui»

Master Oogway with Henriette Eilertsen – «Happy Village»

Wako – «Ut av det nye»

Moskus – «Papirfuglen»

Klassisk

Vilde Frang – «Beethoven & Stravinsky: Violin Concertos»

Ensemble Allegria – «Britten/Hagen/Strauss»

Leif Ove Andsnes – «Dvořák: Poetic Tone Pictures, Op. 85»

Truls Mørk, Håvard Gimse – «Bridge, Britten, Debussy: Cello Sonatas»

Metal

Kampfar – «Til Klovers Takt»

Sylvaine – «Nova»

Khold – «Svartsyn»

Cult Member – «Infinite Death»

Pop

Karpe – «Omar Sheriff»

Anna of the North – «Crazy Life»

Sondre Justad – «En anna mæ»

Aurora – «The Gods We Can Touch»

RnB/Soul

Charlotte Dos Santos – «Morfo»

Fieh – «In the Sun in the Rain»

Nelly Moar – Nelly Moar

Beharie – «Beharie, the Third»

Rock

Honningbarna – «Animorphs»

The Good The Bad and The Zugly – «Research and Destroy»

Madrugada – «Chimes at Midnight»

WIZRD – «Seasons»

Samtid

Løvlid/Hytta/Nyhus – «Unamna»

Trondheim Symfoniorkester & Opera, Marianne Baudouin Lie og Kai Grinde Myrann – «Jon Øivind Ness: Marmæle/Mørkgånga»

Ida Løvli Hidle – «Skumring»

Lasse Marhaug – «Context»

TONOs komponistpris

Inger Hannisdal – «North South East West»

Eirik Hegdal – «Samlede Vandrehistorier»

Honningbarna – «Animorphs»

Bjørn Morten Christophersen – «The Lapse of Time»

Tradisjonsmusikk

Gabba – «Gabba»

Julie Alapnes – «Helleristning»

Erlend Viken Trio – «Fete slåtta»

Akselsen/Kvernberg/Carstensen – «Horta»

Viser og visepop

Moddi – «Bråtebrann»

Odd Nordstoga – «Inn i skogen»

Ingeborg Oktober – «2018»

Trond Granlund – «Sanger jeg lærte av Jokke»

Åpen Klasse

Ingrid Jasmin – «Luna»

– Jon Balke – «Siwan: Hafla»

Anja Lauvdal – «From a Story Now Lost»

Sound Stories – «Il Villaggio»

Årets gjennombrudd

Undergrunn – «Undergrunn»

Ballinciaga – Ballinciaga 2022

Ramón – «Så klart det gjør vondt»

Jonas Benyoub – Jonas Benyoub 2022

Amanda Tenfjord – «In Hindsight»

Årets Internasjonale suksess

Peder Elias

Daniel Herskedal

Sigrid

Kristine Tjøgersen

Årets låt

Ballinciaga, David Mokel – «Dans på bordet»

Ramón – «Ok jeg lover»

Undergrunn – «Italia»

Vinni – «glorie»

Beathoven, Capow x 2g – «Sør-Afrika»

Karpe – «PAF.no»

Årets Låtskriver

Karpe – «Omar Sheriff»

Undergrunn – «Undergrunn»

Sondre Lerche – «Avatars Of Love»

Synne Vo – Synne Vo

Årets Musikkvideo

Ramón (Regi: Nicolai Gundorff Asmussen) – «Så klart det gjør vondt»

Salti (Regi: Alexander Zarate Frez) – «Demons»

Aurora (Regi: Sigurd Fossen) – «A Temporary High»

Årets Musikkvideo Karpe (Regi: Kavar Singh) – «PAF.no»

Årets Produsent

Aksel Axxe Carlson og Thomas Meyer Kongshavn for Karpes «Omar Sheriff»

Aurora og Magnus Skylstad for Auroras «The Gods We Can Touch»

Matias Téllez for Matias Téllez 2022

Pacify for Pacify 2022

Årets Tekstforfatter

Karpe – «Omar Sheriff»

Odd Nordstoga – «Inn i skogen»

Sondre Lerche – «Avatars Of Love»

Fredrik Høyer – «hortensia! lenge sia!»

Årets Utgivelse

Karpe – «Omar Sheriff»

Undergrunn – «Undergrunn»

Honningbarna – «Animorphs»

Sondre Lerche – «Avatars Of Love»

---