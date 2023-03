Den norske amerikalinjen

---

Norge er halvfullt av musikere som har latt seg inspirere av store amerikanske tradisjoner. Hayde Bluegrass Orchestra løper linja helt ut, som gruppenavnet antyder ved å dyrke den gamle bluegrassmusikken. De kunne fort blitt en kuriositet, men albumet «Migrants» kom på 4. plass på Billboards liste for bluegrassmusikk for to år siden. Når de nå kommer tilbake får de fire sider i magasinet No Depression, som er hovedorganet for rootsmusikk i Sambandsstatene.

Haydes oppfølger er spesiell: Et livealbum tatt opp på Salt i Oslo, med mange av de samme sangene vi hørte i studioversjon på debutalbumet. Men i større arrangementer. Gruppa har nemlig doblet besetningen, med et tradjazzorkester. «Å kombinere to av våre favoritt musikksjangere har vært en drøm for oss en stund», sier gruppa i presentasjonen av albumet, som presenteres under mottoet «Where Nashville Meets New Orleans».

Country og soulmusikk kan fort bli sett på som to motpoler i amerikansk musikk, med utøvere som hovedsakelig kommer fra helt forskjellige befolkningsgrupper. Dette er bare før man hører ordentlig etter. Det er stor overlapping mellom disse sjangerne, helt fra gammel av, fra den hvite folkesangen til svart blues. Det er jo heller ikke unaturlig, spesielt i sørstatene. Det er denne forbindelsen som blir satt på spissen på dette albumet. Her tar de sørstatenes country and western og setter den sammen med tradjazzens dixieland (er det fortsatt et gangbart begrep?), og det høres overbevisende organisk ut. I den innledende versjonen av «Heaven And Hell» går de enda lenger sør, med en slags latinsk mariachi-lignende, mest himmelsk tilnærming til lyden. På denne måten får deres sanger en ny dimensjon på denne konserten.

Albumtittelen «Broken Circle Session» er et nikk til filmen «Broken Circle Breakdown», som ga sangeren Rebekka Nilsson og gitarist og låtskriver Joakim Borgen inspirasjon til å spille denne musikken til å begynne med. De har med seg Ole André Enggrav (gitar) Moa Meinich (fele), Sjur Marqvardsen (trekkspill), Jonas Wøien Olsen (kontrabass), Magnus Eriksrud (banjo) og Emil Brattested (dobro, mandolin). Og så har de altså hentet inn forsterkninger, med Håvard Gressum Antonsen (piano), Jørund Fluge Samuelsen (munnspill), Sindre Blostrupmoen Mølmen (trompet), Joakim Bergsrønning (saksofon), Sigurd Drågen (trombone) og Magnus Eide og Emil Borgen (begge på trommer).

Når Hayde framfører den tradisjonelle «Ain’t No Grave», med «when I hear that trumpet sound/ I’m gonna rise up outta the ground» er det fint å ha en trompet å støtte seg til. Denne sangen har dessuten fin plukking på elektrisk gitar, liflig boogiewoogie på piano, og en aldri så liten trommesolo attpåtil. Et stykke fra lydbildet de presenterte i studio sist.

I tillegg til denne har de også med noen andre sanger utenfra. «Lord Don’t Forsake Me» er mest kjent med Alison Krauss. De har også tatt for seg to sanger av Bob Dylan, «Girl From The North Country» og «Senor (Tales Of Yankee Power)», et dristig trekk, men framført med så stor egenart at det blir bra. Sistnevnte setter et flott punktum for et flott album. Og så kan vi begynne å se fram til helt nye sanger fra Hayde Bluegrass Orchestra.

Hayde Bluegrass Orchestra: The Broken Circle Sessions (Hayde)