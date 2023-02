Se bildene fra Röyksopp i Oslo Spektrum

Det har gått sju år siden sist Röyksopp sist spilte i Oslo Spektrum, men nå var det endelig duket for en ny konsert. Den gang besøkte Svein Berge og Torbjørn Brundtland Oslos storstue med svenske Robyn i kjølvannet av albumet «Do It Again» fra 2014. Mye har skjedd siden den gang, ikke minst ny musikk. Alle de som så dem på Piknik i Parken i fjor sommer visste at de hadde litt av en fest i vente, og denne gangen bød de også på gjester som gjorde konserten eksklusiv for Spektrum-publikummet.

Susanne Sundfør og Astrid S var blant dem. I sentrum for det hele den nye trilogien «Profound Mysteries». Vi fikk ikke alle 30 sporene, men noen av dem i tillegg til noen hits fra ikke altfor gamle dager.

Se stor billedekarusell fra Röyksopp-konserten her:

