Jazz fra den nordiske sangboka

Solveig Slettahjell Quartet

Gullokk

Jazzland

I 2020, like etter utgivelsen av hennes forrige album, fikk Solveig Slettahjell Buddyprisen, som er den høyeste utmerkelsen i norsk jazz. Hun har vært en sentral stemme i snart 25 år. Litt avhengig av tellemåte kan dette være hennes 15. album. Forrige gang sang hun amerikanske standardlåter på «Come In From The Rain». Mer enn fint nok, men det hadde vært gjort før. Og etter, som hos den nybakte Grammy-vinneren Samara Joy.

I stedet for The great american songbook er det Solveig Slettahjells bok med nordiske favorittsanger som er tatt fram denne gangen. Hun forteller at de ti sporene på albumet er valgt ut av 60 mulige. Medspillerne er de samme som sist: Andreas Ulvo på piano, Trygve Waldemar Fiske på bass og Pål Hausken på trommer. Produsent er Kåre Chr. Vestrheim.

Det innledende tittelsporet på albumet er Eva Dahlgrens «Guldlock». Bortsett fra at alle sangene kommer fra Norge og Sverige er utvalget svært variert: Fra Edvard Grieg/Aasmund Olavsson Vinje («Ved Rondane») via Alf Prøysen/Egil Monn-Iversen («Trassvisa hennes Tora») til Anne Grete Preus/Jens Bjørneboe («Besøk»). Mindre kjente for de fleste er «Vind över vindens ängar» av Mats Paulson og «Vaggvisa» av Alan Edwall. At alt dette får et helhetlig uttrykk med Slettahjell og bandet hennes viser at de har funnet sin helt personlige tilnærming til innholdet.

På det forrige albumet fikk Slettahjells eneste egne sang meg til å synes at hun godt kunne komponere mer av materialet sitt selv. Her kommer hun sterkt tilbake med «Alt jeg vet», mens «Småsko på brostein» er hennes egen tekst, til melodi av Andreas Ulvo.

Den generelle stemningen på plata er stille, sakte og stemningsfull, som så ofte fra denne kanten. Kanskje hadde det gjort seg med litt mer liv og røre innimellom? Men den uttrykksfulle stemmen til Solveig Slettahjell trenger aldri å heve seg for å få sagt det som skal sies. Dette er heller ikke et sånt jazzalbum der bandet får slippe seg ordentlig løs i tide og utide, men i stedet styrker lydbildet med smakfullt spill og mange fine detaljer.

