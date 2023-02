Mesterlig om annen verdenskrig

---

BOK

Peter Englund

«Onde netters drømmer. November 1942 og annen verdenskrigs vendepunkt i 360 korte kapitler»

Oversatt av Alexander Leborg

Cappelen Damm

---

Peter Englund er medlem av Svenska Akademien, og var leder der i årene 2009 til 2015. Han er ingen novise som populærvitenskapelig forfatter og essayist. Flere av bøkene hans er godt kjent blant norske lesere. Som den mesterlige «Krigens skjønnhet og sorg» om første verdenskrig, «Poltava» om det svenske nederlaget mot Russland i 1709 og «Ufredsår» om den svenske stormaktstiden. Og nå altså som krone på verket: En storslått, bred beretning om annen verdenskrig formidlet gjennom 39 stemmer som levde midt i katastrofen. Det er valg av perspektiv og kilder som gjør denne beretningen enestående og vital. Peter Englunds presise, lettflytende prosa er fint ivaretatt i Alexander Leborgs oversettelse.

Forfatteren har valgt å konsentrere historien tidsmessig om måneden november 1942. I disse ukene skjedde et dramatisk vendepunkt på flere sentrale fronter, i Nord-Afrika, i Stillehavet og ved fronten i Stalingrad. Boka er delt inn i 360 små kapitler der fortellingens 25 menn og 14 kvinner, fra så forskjellige steder som Japan, Tyskland, Australia, Leningrad, Brussel og Korea, kommer til orde gjennom dagbøker og brev. Peter Englund har valgt å parafrasere og gjenfortelle i eget språk, med bare korte avbrekk av direkte sitater. Det gir boka en lettflytende, inviterende form til tross for det store tilfanget av enkeltskjebner og dramatiske episoder. Dette er annen verdenskrig i presens. Menneskene som står fram i denne boka kjente ikke krigens fasit. Men det gjør leseren, og denne forskjellen i innsikt gir tyngde og en følelse av sorg til leseopplevelsen.

Peter Englund har tatt noen dristige litterære grep ved å lene seg på så mange og så forskjellige stemmer. Ikke bare offentlig kjente stemmer som forfatteren og filosofen Albert Camus, som sitter isolert i en fransk fjellby og skriver på romanen «Pesten», den russiske forfatteren Vasilij Grossmann, som ble lest med interesse av Stalin og Sophie Scholl fra motstandsbevegelsen Die Weisse rose står fram, men først og fremst en lang rekke ukjente menneske. Som den 24 år gamle stupbombeflygeren John McEniry, den koreanske sexslaven Mun Okchu, den franske universitetsstudenten Helene Berr, jødiske Jechiel Rajchman, fange i Treblinka, soldater og offiserer fra hver side av fronten. Alle bidrar de til at krigens gru stiger opp fra sidene i denne boka. Og detaljene, hverdagslivets små og store rystelser får en plass som levendegjør tidsbildet på en unik måte. Det intime står opp mot det offisielle.

Peter Englund. (Cappelen Damm)

Den 20 år gamle flyktningen og ettbarnsmoren Danuta Fijalkowska opplever å se en kvinne med jødestjerne, som uten å nøle kaster barnet sitt til en forbipasserende da hun oppdager en tysk offiser og forstår at hun kan bli tatt og arrestert. Og hvordan var det egentlig å være bombeflyger? De frynsete nervene kunne avleses på hvordan du drakk kaffen din. Kan man løfte koppen med en hånd er det ingen fare. Men er skjelvingene så store at det ikke holder med to hender, er det for sent. Og bombeflyger John McEniry må nå bruke begge hendene.

Eller hvordan holder man ut det skremmende livet i felten, hele tiden i livsfare. Man lærer seg noen teknikker kanskje, eller sulten, kulda og sykdommene hensetter deg i likegyldighet eller apati, kan noen av stemmene fra skyttergravene utenfor Stalingrad fortelle.

Det er alltid overraskende å lese om i hvilken grad aksemaktene, med Tyskland, Italia og Japan i spissen ble betraktet som uovervinnelige, og hvordan dette bildet langsomt men svært tydelig endret seg særlig med USAs inntog i krigen. Den 30 år gamle japanske infanteriløytnanten Tohichi Wakabayashi har “forbløffet og en tanke skremt» merket seg amerikanernes enorme ildkraft der han sitter på post i en militærleir i Guadalcanal på Salomonøyene i Stillehavet. Han innser nå at Japan slåss «mot et land som har alt».

De har ikke bare bedre og flere våpen. De har også nylonstrømper og sjokolade. Kan den 20 år gamle maskinisten Leonard Thomas, lykkelig og levende hjemkommet fra ishavskonvoi, konstatere da konvoien gjør opphold på Island der amerikanerne har en base med varer som mennesker rundt i verden knapt visste eksisterte.

Som alltid er beretningene fra utryddelsesleirene, i denne boka konsentrert om Treblinka, noe av det mest hjerteskjærende. Jøden Jechiel Rajchman gir stemme til barbariet. Han er plassert i «Sonderkommando» og har i oppgave å finne gullplomber i tennene til de døde, en jobb som utføres under skrik og spark.

De korte, nøkterne rapporteringene er sterk lesning: «Denne mandagen 2. november ankommer et tog med kvegvogner Treblinka. Ombord i toget befinner det seg 4330 jøde fra Siemiatycze. Bortsett fra et ute fåtall som blir spart til arbeidsstokken i Sonderkommando, kommer alle til å bli drept i løpet av kvelden. Menn, kvinner og barn.» Disse rapportene gjentar seg gjennom boka som en slags svart magi.

Her er også mennesker som fester og danser, som den tyske journalisten Ursula von Kardorff i Berlin. I slutten av 1942 var det meste av byen fortsatt intakt. I Chicago arbeider den begavede fysikeren Leona Woods sammen med et team forskere med et hemmelig prosjekt, de bygger en «atomreaktor».

Samtidig er det en strålende filmpremiere i New York for en film ved navn «Casablanca», som er blitt til ikke uten en rekke problemer. Hovedrolle – innehaverne Ingrid Bergman og Humphrey Bogart skal ikke ha likt manuset. Bogart syntes kanskje det var vanskelig å kysse en kvinne som var et halvt hode høyere enn ham. Det ble løst ved at Bogart kunne stå på noen treklosser.

Peter Englund presenterer samtlige av sine «tidsvitner» med foto og navn i bokas åpning, og avslutter med en kort beretning om hvordan det gikk med den enkelte etter krigen. Sju av stemmene i boka overlevde ikke krigen. I dag er ingen av disse menneskene i live, men de lever altså i denne unike beretningen til Peter Englund.

Med så korte kapitler og stadig skiftende perspektiver kan naturligvis leseopplevelsen bli intens og tidvis føles utmattende, men det er puslete innvendinger mot en strålende fortelling som favner både i bredden og dybden. «Onde netters drømmer» er skrevet av en mester i faget.

Svenske Peter Englund leverer annen verdenskrig som ferskvare.

