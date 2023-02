Fest hos bamsefar i lia

---

I virkeligheten deiset dopsmugleren Andrew Carter Thornton II veldig hardt i bakken i en oppkjørsel i Knoxville, Tennessee i september 1985 – med en defekt fallskjerm og nærmere førti kilo kokain festet til kroppen. Ekstra spesielt fordi Thornton viste seg å være en tidligere politimann i Lexingtons narkotikagruppe, som fikk tekniske problemer med sitt Cessna-privatfly under en smuglertur fra Colombia og hoppet til sin død i en defekt fallskjerm. Før hoppet rakk Thornton å dumpe førti bager med kokain over Chattahoochee-nasjonalskogen i Georgia, og mesteparten ble aldri funnet. En svartbjørn skal imidlertid ha klart å spise heltemodige 34 kilo kokain, som hadde en gateverdi på over tjue millioner kroner.

I virkeligheten døde bjørnen momentant av en overdose, før den ble utstoppet og solgt til countrysangeren Waylon Jennings. Den er allment kjent som «Cocaine Bear» (pressen ga den dessuten kallenavnet «Pablo Escobear») og står nå utstilt i kjøpesenteret «Kentucky for Kentucky Fun Mall» i Lexington – som selger et veldig bredt utvalg av kokainbjørn-suvenirer. Bjørnen rakk aldri å skade noen, men denne filmversjonen forestiller seg hva som kunne ha skjedd hvis den gikk skikkelig kokain-berserk, ble hektet på snutepudder og gikk angrep mennesker. Men i praksis har «Cocaine Bear» dessverre blitt en temmelig krampaktig affære.

Et stort ensemble sendes på kollisjonskurs mot den hissige kokainbjørnen i filmen «Cocaine Bear». (Universal Studios )

Prosjektet ble utviklet av radarparet Phil Lord og Chris Miller, som blant annet har bemerket seg med «21 Jump Street» (2012), «Lego-filmen» (2014) og «Spider-Man: Into the Spider-Verse» (2018). De lener seg langt i retning bred humor, og har overlatt regien til skuespilleren Elizabeth Banks – som lener seg enda lengre. En bra blanding av gørrete «dyrene angriper»-film og gjøglete komedie, med en overbefolket rolleliste og middels overbevisende dataeffekter.

Opptakten følger den sanne historien høvelig trofast, komplett med autentiske nyhetsopptak, før filmen tar turen rett inn i tøyseland og introduserer et stort ensemble med fiktive figurer som sendes på kollisjonskurs mot den hissige kokainbjørnen. De inkluderer den norske backpackeren Olaf (Kristofer Hivju!) og hans hollandske forlovede Elsa (Hannah Hoekstra), den ustabile skogvokteren Liz (Margo Martindale) og en viltvokter vilt overspilt av «Modern Family»-kjenningen Jesse Taylor Ferguson, samt en gjeng med stakkarslige ungdomsforbrytere som er beryktet for å stikke med kniv.

Norske Kristofer Hivju er på backpackertur på feil sted sammen med Elsa (Hannah Hoekstra) i Elizabeth Banks «Cocaine Bear». (Universal Studios )

I mellomtiden sender gangsteren Syd Dentwood (Ray Liotta, i sin siste fullførte filmrolle) to av sine håndlangere for å spore opp den forsvunne kokainen: Daveed (O’Shea Jackson Jr.) og Eddie (Alden Ehrenreich). Sistnevnte er i sorg over å ha mistet kona si til kreft, og begge har politidetektiven Bob (Isiah Whitlock Jr.) i hælene.

Den fraskilte sykepleieren Sari (Keri Russell) forviller seg også inn i naturreservatet på jakt etter datteren sin (Brooklynn Prince) – som har skulket skolen og dratt ut for å male et fossefall sammen med kompisen Henry (Christian Convery). Hvis det virker som om jeg bare ramser opp en masse rollefigurer så skyldes det mest at filmen gjør akkurat det samme, før betydelige deler av rollelista blir kvestet, lemlestet og/eller kverket av den digre, kokainberserke svartbjørnen på diverse kreative måter.

Underholdningseffekten med svartbjørner og hvitt pulver er overbevisende nok i «Cocaine Bear». (Universal Studios )

Selve konseptet forsikrer at «Cocaine Bear» har sin betydelige underholdningsverdi, selv om dette bare lever opp til forventningene i sporadiske rykk og napp. Målet har åpenbart vært å lage en lystig «animal attack»-thriller i samme stil som «Tremors» (1990), «Lake Placid» (1999) og kanskje «Pirahna 3D» (2010), men Elizabeth Banks sliter litt med å finne den rette tonen for materialet.

Fra første sekund satser hun for hardt på fjollete ablegøyeri, overdrevne grimaser, tullballeri og karikerte rollefigurer, som forsikrer at «Cocaine Bear» blir for påtatt krampe-«morsom» til å helt fungere. Hun iscenesetter de gørrete drapsscenene med kledelig skadefryd, og det taler absolutt til filmens fordel at den har en streng «R»-aldersgrense og null måtehold – med alt det medfører av avrevne hoder, bein, blodsprut, bruddskader og tarmer.

Fra Elizabeth Banks «Cocaine Bear». (Universal Studios )

At den kokaingira bjørnen er dataanimert med realismen til Yogi Bear (av Peter Jacksons effektselskap Weta FX, som virkelig kunne ha gjort en stødigere jobb) forsikrer at vi aldri tar noe av dette seriøst, og sørger samtidig for at absolutt ingenting blir særlig spennende. Det er noen oppriktig gøyale øyeblikk her og skuespillerne ser ut til å ha det moro, men det vil være en overdrivelse å påstå at «Cocaine Bear» lever opp til potensialet. Dette ville ha blitt så mye bedre hvis ikke Banks prøvde så fordømt hardt.