Arvola og Nedrejord er nominert til Nordisk råds litteraturpris

Det skriver juryen når det er klart at Ingeborg Arvola er en av to norske kandidater som er nominert til den høythengende Nordisk råds litteraturpris. I begrunnelsen heter det videre:

«Dette er en roman som underholder uten å miste sine litterære kvaliteter», og det heter også at romanen «gir et annerledes blikk på et stykke Norge og en verden vi trodde vi visste det meste om».

Romanen, utgitt av Cappelen Damm, er blitt Arvolas store gjennombrudd, med utenlandssalg og svært gode kritikker. Blant annet klinket VG til med en sekser på terningen under overskriften: «Vidunderlig og storslagen roman fra Ingeborg Arvola» da den utkom i fjor.

«Kniven i ilden» er første bok ut i det som skal utgjøre trilogien «Ruijan rannalla – Sanger fra ishavet», og handlingen er lagt til Finnmark på 1860-tallet.

I fjor gikk romanen og Ingeborg Arvola helt til topps i kampen om Brageprisen i kategorien for beste skjønnlitteratur. Hun er også nominert til Litteraturkritikerprisen for eposet, som er basert på historien om Arvolas tipp-tipp-tipp-oldemor.

Ingeborg Arvola (f. 1974) har også fått gode kritikker for flere av sine barnebøker, blant annet «Buffy By er talentfull» – som førte til Kulturdepartementets pris for barne- og ungdomslitteratur. Hun ble også nominert til Brageprisen for samme bok.

«Imponerende kontroll»

Kathrine Nedrejord er den andre norske forfatteren som henter hjem nominasjon, henholdsvis for fjorårsboka «Forbryter og straff», som utkom i regi av Forlaget Oktober.

Nedrejord har vært åpen om at romanen er inspirert av egne erfaringer. Også tidligere har hun tematisert voldtekt i sine bøker, men denne gangen dykket hun ned i kjølvannet, i det som ofte kommer etterpå, som rettssak og angstproblematikk.

«Forbryter og straff» er en roman som på fryktløst vis blander polemikk og fortvilelse i en paradoksal og smertelig dualitet», skriver juryen i begrunnelsen. Her heter det videre at forfatteren har «imponerende litterær kontroll» og at dette er «en rik roman som klarer å være tidsmessig og aktuell, samtidig som den vekker til live en forbindelse med eksempelvis Nathaniel Hawthornes hjerteskjærende «The Scarlet Letter».

«Forbryter og straff» er Kathrine Nedrejords fjerde roman. Nedrejord (f. 1987) har også gjort seg gjeldende som husdramatiker ved Nationaltheatret, og for romanen «Forvandlinga» fikk hun Havmannprisen i 2018.

Ektepar nominert

Nominert i Det samiske språkområdet er Anne-Grethe Leine Bientie og Bierna Leine Bientie. Ekteparet har fått mye oppmerksomhet for fellesprosjektet «Jaememe mijjen luvnie jeala» – som byr på elleve fortellinger. Forfatterekteparet skriver begge på sørsamisk og norsk.

«De fleste tekstene er allmennmenneskelige, og det samiske vises i små detaljer, for eksempel når teksten plutselig glir over i en joiklignende lyrikk. Den samiskspråklige teksten drar leseren inn i den samiske sfæren gjennom de presise ordvalgene – ofte åpner et uttrykk en hel verden», skriver juryen.

Leine Bientie (født 1954) er både forfatter og salmedikter. Hun ble nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris i 2018. Den norske versjonen av den nå nominerte boka, «Midt iblant oss lever døden», er innkjøpt til Norges kulturråds innkjøpsordning for ny norsk skjønnlitteratur.

Bierna Bientie (f. 1951) er prest og salmedikter. Han har virket som sørsamisk prest og mottok Sørsamisk kulturpris i 2021.

[ FILM Premiere på norsk film utsatt i Berlin – klage på stereotypiske fremstillinger av fargede mennesker ]