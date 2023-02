Mannen bak «Tommy og Tigern» er tilbake

Bill Watterson skuffet mange fans og forlagssjefer da han annonserte at han ga seg med den enorme tegneseriesuksessen «Calvin and Hobbes» midt på nittitallet.

Da hadde serien som het «Tommy og Tigern» på norsk gledet mange tegneserielesere med sin morsomme og magiske skildring av eventyrene og de hverdagslige prøvelsene til en gutt og tøytigeren hans.

Ti år med Tommy og Tigern på eventyr

Ti år med Tommy og Tigern var nok for tegneserieskaper Bill Watterson. Nesten 30 år etter at han avsluttet den populære tegneserien er amerikaneren klar med noe nytt til høsten. Boka avbildet ble utgitt av Bladkompaniet. Tommy og Tigern er copyright © Bill Watterson, distr. Universal Press Syndicate/Europa Press. (Reidar Spigseth)

«Calvin and Hobbes» – hvis hovedpersoner er oppkalt etter filosofen Calvin og reformatoren Hobbes, sto først på trykk i en amerikansk avis i 1985, og stripene om gutten og tøytigeren som er levende for ham, skulle snart sjarmere lesere i mange land.

Da den siste stripa ble publisert i amerikanske aviser på nyttårsaften 1995, var serien på trykk i 2.400 aviser verden rundt. På det tidspunktet hadde serieskaper Bill Watterson selv utmerket seg ved å ta lange kreative pauser underveis, i seg selv et uvanlig valg når arbeidene hans var det aller mest populære og en hel verden av fans og forlag ventet på mer.

«Tommy og Tigern» ble trykket i 2400 aviser verden over da tegner Bill Watterson bestemte at nok var nok, og avsluttet serien etter ti år i 1995. Tommy og Tigern er copyright © Bill Watterson, distr. Universal Press Syndicate/Europa Press. (Egmont Kids Media)

I et ytterst sjeldent intervju i magasinet Mental Floss i 2014, konstaterer Watterson selv at han ikke angrer på at han sluttet med serien og at han ikke aktet å lage mer av «Calvin and Hobbes».

Bilder av tegneren Bill Watterson er vanskelig å oppdrive. Men originale «Calvin and Hobbes»-striper tegnet av Bill Watterson er utstilt ved Billy Ireland Cartoon Library & Museum i Columbus, Ohio, som blant annet har 300.000 originale striper publisert i amerikanske aviser i arkivet sitt. Kurator Jenny Robb viser fram Wattersons arbeid. (Tony Dejak)

Skulle ikke utnyttes av noen

I løpet av de ti årene med suksess hadde serietegneren også avvist alle tilbud om å tjene store penger på figurene. «Tommy og Tigern» skulle ikke utvannes og utnyttes kommersielt, var Wattersons budskap.

Dermed finnes det ingen dukker, lunsjbokser, kopper, klær, leker, sengetøy og alt det som kan lages basert på populære tegneserieunivers. Det skal ifølge Watterson selv heller aldri lages tegnefilm eller lignende av Tommy og Tigern. Punktum.

Stripene med Tommy og Tigern har solgt i et opplag på femti millioner bøker, i følge New York Times. Tommy og Tigern er copyright © Bill Watterson, distr. Universal Press Syndicate/Europa Press. (Egmont Kids Media)

Samtidig ble stripene han laget så populære at de er utgitt igjen og igjen, og stadig kommer ut som julehefter her i landet. Ifølge New York Times er det solgt 50 millioner «Calvin and Hobbes»-bøker gjennom årene. Wattersons arbeid er fortsatt svært ettertraktet. Så seint som høsten 2022 gikk en av hans striper for 480.000 dollar på en auksjon i USA.

Etter at Bill Watterson avsluttet serien har han holdt seg unna offentligheten. Selv dokumentaren «Dear Mr Watterson», en hyllest til arbeidet hans, takket tegneren nei til å være med på.

Tegneren Bill Watterson stilte ikke mye opp til intervjuer og annen oppmerksomhet i sin tid. Her her han i sin egen strek. Tommy og Tigern er copyright © Bill Watterson, distr. Universal Press Syndicate/Europa Press. (Egmont Kids Media)

Kurator Jenny Robb ved Billy Ireland’s Cartoon Library and Museum i Ohio forteller i The Guardian at Watterson har tegnet og malt og jobbet med andre former for kunst siden han la bort Tommy og Tigern-historiene. Det er ved dette museet i Ohio at de fleste av Wattersons striper er arkivert.

Tegneren selv har holdt seg unna offentligheten i nær 30 år. Eller rettere sagt, levd et helt vanlig liv, som The Guardian skriver i anledning siste nytt om Watterson, nå 64 år.

Mystisk fabel for voksne

For nå er tegneren tilbake med sin første utgivelse på 30 år. Som ikke har noe med Tommy og Tigern å gjøre. Snarere tvert imot. Bill Wattersons nye verk er «The Mysteries», en tegneserieroman som i The Guardian beskrives som en fabel for voksne, en fascinerende, provoserende og dyster historie som tar opp store spørsmål som hvordan man skal finne sin egen plass i dette universet.

Romanen er laget i samarbeid med den amerikanske karikaturtegneren John Kascht, og det er foreløpig ikke gjort kjent om Watterson selv står bak verket i egenskap av å være forfatter, eller om han også bidrar med illustrasjoner i boka. Tegningene som er vist fram framstår i nyanser av grått og svart.

Forlaget bak «The Mysteries» ønsker ikke å avsløre for mye om romanen før den er utgitt. Boka på 72 sider kommer til høsten, nærmere bestemt i oktober 2023.

