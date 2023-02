Hun fikk nylig den gjeve Grammy-prisen for årets låt for den ikke akkurat beskjedne sangen «About Damn Time». Den sto selvsagt på lista over låter i Oslo Spektrum fredag 17. februar, sammen med blant annet gjennombruddslåta «Truth Hurts» fra 2019. Hun har holdt på i nærmere ti år, men dette var første gang hun besøkte Norge, og det attpåtil som første stopp på sin store Europa-turné som tar henne videre til byer som Amsterdam og London. Her er bildene fra konserten i Oslo Spektrum, som Dagsavisens anmelder gir toppkarakteren seks av seks mulige.

Lizzo overbeviste stort i Oslo Spektrum, på det som var starten på Europa-turneen. (Mode Steinkjer)

Lizzo i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Lizzo i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Danserne lagde show sammen med Lizzo i Oslo Spektrum. (Mode Steinkjer)

Lizzo, Oslo Spektrum 17. februar 2023 (Mode Steinkjer)

Lizzo, Oslo Spektrum 17. februar 2023 (Mode Steinkjer)

