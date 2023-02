Helt Kongle!

---

Kongle Trio

«Live at Moldejazz»

Øra Fonogram

---

---

Lauritz Skeidsvoll & Isach Skeidsvoll

«Chanting Moon, Dancing Sun»

Clean Feed Records

---

Kongle Trio er et av de mest spennende unge bandene som har dukket opp på den norske jazzscenen de siste årene. De har fått fortjent oppmerksomhet som et solid liveband og gikk i 2021 til topps i talentmønstringen Jazzintro. Nå kommer endelig bandets første album. Opptaket fra Moldejazz i 2020 dukket riktignok opp på SoundCloud, men forsvant raskt og utgis først nå som album. Samtidig er kommet en veldig fin konsertfilm med trioen, fra en konsert i Kongsberg våren 2022, som sammen med debutalbumet viser hvorfor denne unge trioen har forført jazzpublikumet.

Trioen leverer rytmisk lekne, melodisk smarte og fengende låter, i all hovedsak signert pianist Liv Andrea Hauge, og deretter knadd av trioen i felleskap. Det er ypperlige rammeverk for leken improvisasjon fra de tre, som i tillegg til Hauge er Veslemøy Narvesen på trommer og Øystein Skjelstad Østensen på bass. I et musikalsk landskap med en dunst av arven fra sekstitallets avantgardejazz, der vi også finner andre norske pianotrioer, serverer de både lavmælte ballader og deilig groove i låter som «Paradisfuglens flørt». Det er en særdeles solid debut dette, fra tre musikere som allerede er aktive på den norske jazzscenen og som vi kommer til å høre mye fra.

Moldejazz 2020 kunne også by på en heftig musikalsk samtale mellom brødrene Lauritz og Isach Skeidsvoll, fra Kleive innerst i Fannefjorden, utenfor Molde. Opptaket fra denne konserten er nå utgitt som album. Saksofonist Lauritz er kjent fra hardtslående band som Master Oogway og Bangkok Lingo, og debuterte i fjor i eget navn med prosjektet Quite a View, med et mer poetisk uttrykk. Pianist Isach har blant annet samarbeidet med musikere som Frode Gjerstad og Paal Nilssen-Love.

Som duo serverer brødrene fritt improvisert musikk av det kompromissløse slaget, preget av tett samtale fra to musikere som kjenner hverandre svært godt og evner å lytte. De forfølger hverandres ideer, fletter ideene sammen, driver hverandre fra det høyenergiske til mer ettertenksomme landskap, i en kraftfull improvisert reise.

Kongle Trio: «Live at Moldejazz» (Øra Fonogram)