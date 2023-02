Får tung post i NRK-ledelsen

Denne programdirektørjobben er nyopprettet, og gir Camilla Bjørn ansvaret for rundt 975 ansatte, melder NRK. Camilla Bjørn skal lede den nye Programdivisjonen, som blir landet største produksjonsmiljø.

– Jeg er veldig glad for å få Camilla Bjørn med på laget, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

Camilla Bjørn har vært programredaktør NRK P3 de siste årene. Før hun kom til NRK i 2016 jobbet hun 11 år i VG og ledet blant annet avisas Rampelys-redaksjon.

Den nye programdirektørjobben inkluderer ansvaret for Marienlystdivisjonen og produksjonsavdelingen i Teknologidivisjonen som nå er slått sammen til den nye Programdivisjonen.

Tung post i NRK

Divisjonen blir landets største produksjonsmiljø, skriver NRK. Bjørn får dermed en av tyngste postene i NRK og innen norsk media.

– Det er viktig for oss at vi når ut med innholdet vårt til alle i Norge, også på våre digitale plattformer. For å få det til må vi bruke den kompetansen og de ressursene som er i NRK på best mulig vis, sier Camilla Bjørn i meldingen fra NRK.

– Programdivisjonen er full av dyktige folk som brenner for både faget sitt og NRKs oppdrag. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben med å forme en offensiv divisjon sammen med dem. Det vi lager spiller en stor og viktig rolle i folks liv, sier Bjørn til NTB.

Satse digitalt, øke tilliten

– Vi skal jobbe hardt for å beholde og forsterke denne tilliten hos publikum – en krevende oppgave i dagens tøffe, internasjonale konkurransesituasjon. Nordmenn har et enormt innholdstilbud å velge mellom. Aldri har det vært viktigere å lage sterkt og relevant norsk innhold som vi kan samle oss rundt, sier Bjørn videre.

NRKs egen årsrapport for 2021 viser at 85 prosent av publikum har svært stor eller ganske stor tillit til NRKs innhold. Årsrapporten for 2022 kommer seinere denne våren. 92 prosent av befolkningen bruker et eller flere av NRKs tilbud hver dag.

Mange NRK-avdelinger slås sammen

Den nye Programdivisjonen vil best av en rekke store NRK-avdelinger. Den gamle Marienlysdivisjonen besto av sju avdelinger: Sporten, Dokumentar og samfunn, Kultur, Underholdning, P3, Super og Drama. Samt Utviklingsavdelingen.

Produksjonsavdelingen inkluderer blant annet de som leverer foto, lyd, lys, etterarbeid og kostyme. Avdelingen har tidligere vært under Teknologi-, produkt- og produksjonsdivisjonen, skriver NTB.

Bjørn starter i jobben som programdirektør 1. april.