Historisk klagestorm til NRK i Sophie Elise-saken

NRK opplever en massiv reaksjon fra publikum som klager på influenser Sophie Elise Isachsen som lager podkasten «Sophie & Fetisha» for NRK.

Reaksjonene kommer etter at influenser-kjendisen publiserte et bilde på sin Instagram-konto søndag, hvor en kvinne i selskap med Sophie Elise Isachsen poserer med noe som framstår som en liten pose med hvitt innhold.

Influenserne Sophie Elise og Fetisha lager podkast for NRK. Saamarbeidet mellom NRK og influenserkjendis Sophie Elise Isachsen har fått kritikk og reaksjoner, nå sist fra publikum. (Henriette Dæhli/NRK)

Mange har tolket innholdet som narkotika, skriver NTB. Reaksjoner og spekulasjoner knyttet til bildet – som ble slettet søndag – har ført til rekordartet klagestorm mot NRK og Sophie Elise til sekretariatet i NRKs kringkastingsråd.

Klagestorm for Sophie Elise og NRK

Ved lunsjtid onsdag hadde K-rådets sekretær Erik Skarrud mottatt 1550 klager som handler om NRK og influenseren med egen NRK-podkast, og klagene strømmet inn mens Skarrud ble intervjuet av Dagsavisen. Ved halv elleve-tida var antallet klager 1440.

– Så langt i dag har jeg ikke gjort annet enn å motta klager i denne saken. Jeg får ikke gjort så mye annet i dag, sier Skarrud.

Sophie Elise Isachsens NRK-podkast har vært gjenstand for debatt og kritikk siden samarbeidet mellom almennkringkasteren NRK og influenserkjendisen ble kjent i fjor. (Terje Pedersen/NTB)

Siden arbeidsdagens begynnelse onsdag hadde K-rådets sekretær mottatt over 300 klager, og nye strømmet jevnlig inn mens K-rådets sekretær Skarrud ble intervjuet av Dagsavisen. Pågangen gjør at Sophie Elise-saken så langt er den tredje største klagesaken i K-rådets nyere historie.





Jevn strøm av klager

– I min tid som sekretær for K-rådet er det den såkalte hijab-saken i 2017 som er den største klagesaken, da K-rådet mottok 6000 klager, forteller Skarrud. Den gang handlet klagene om at en deltaker i et aktualitetsprogram på NRK brukte hijab.

Fram til hijab-saken var det et «Skavlan»-program med Sverige-demokratenes partileder Jimmy Åkesson var gjest i 2015, som hadde skapt den største klagestormen til K-rådet. Dette programmet mottok 2885 klager fra publikum.

K-rådets sekretær vil ikke spekulere noe om den pågående klagestormen. Hans jobb er å motta og registrere klagene innsendt via NRKs skjema på nrk.no

– Det renner inn klager så fort at jeg ikke rekker å lese dem. Foreløpig strømmer de inn. Av erfaring vet vi at i situasjoner som denne er det intenst i noen dager, og så at klagesaken tar seg opp igjen når en sak blir omtalt på ny. Det er sjeldent at tilstrømming til en sak pågår i ukevis, sier Skarrud.

Som sekretær og saksbehandler for Kringkastingsrådet er det ikke hans rolle å ta stilling til om klagereaksjonene er reelle, eller om det ligger en form for kampanje bak.

Kampanjer til K-rådet

– I min jobb er det uvesentlig om det er kampanjer eller ei som er grunnen til at noen sender inn klager. Noen ganger ser vi at det er oppfordringer i sosiale medier om å sende inn klager til k-rådet, og etter hva jeg har blitt fortalt er det blitt oppfordret til det i denne saken. Noen ganger ser vi at det kommer eksakt samme ordlyd i klager. Av det jeg har rukket å se på disse klagene, ser det ut som om folk skriver med egne ord, sier Skarrud.

Men del av klagene handler om influenser-kjendis Sophie Elise Isachsen og holdningene hun framhever, skriver NTB.

Det neste møtet i kringkastingsrådet finner sted 9. mars. Innen den tid skal dagsorden og temaer spikres for møtet være klart. Den store mengden klager gjør det svært sannsynlig at K-rådets medlemmer vil drøfte NRKs samarbeid med Sophie Elise på neste møte. Før K-rådet møtes til drøfting ønsker ikke K-rådets leder Snorre Valen å kommentere den pågående klagestormen mot NRK og influenser Sophie Elises NRK-podkast, skriver Kampanje.com og NTB.

K-rådsleder Snorre Valen ønsker ikke å kommentere klagestormen mot NRK og influenserkjendis Sophie Elise før kringkastingsrådets møte i mars. Arkivbilde. (Jil Yngland/NPK)





Har fått kritikk før

NRKs samarbeid med influenser Sophie Elise Isachsen har skapt reaksjoner tidligere. Kringkastingsrådet mottok 42 klager fra publikum da det ble kjent at NRK og influenserkjendisen skulle samarbeide om podkasten «Sophie og Fetisha» i november i fjor. I desember fikk influenserkjendisen kritikk fra helsefaglig hold da hun snakket ned bruk av prevensjon i podkasten, og karakteriserte det å bruke kondom som «fette nørd».