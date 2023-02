«Krigsseileren» blir miniserie på Netflix – med nye klipp og opptak

Det er Netflix som har sikret seg Gunnar Vikenes storfilm fra andre verdenskrig, som ble fjorårets fjerde mest sette kinofilm med 401.735 publikummere.

Men når «Krigsseileren» nå blir miniserie, vil den inneholde nye klipp og opptak som ikke er vist tidligere, samt musikk og effekter. Dermed går regissørens drøm i oppfyllelse.

– «Krigsseileren» var opprinnelig skrevet som en miniserie, og jeg klarte ikke å gi helt slipp på ideen om å få fortelle denne historien i et annet format. Da vi var i gang med å klippe filmen, innså vi at mange av opptakene ikke fikk plass i den godt over to timer lange spillefilmen, forteller Gunnar Vikene, som skrev både manus og hadde regi. Han har jobbet i hele fjor høst med å lage en tre timers miniserie.

– Derfor har vi nå muligheten til å vise hele historien, og ikke bare for det norske publikum, men også resten av verden.

Premieren står 5. april på Netflix.

«Krigsseileren», som var Norges Oscar-kandidat, er basert på sanne historier om norske handelsseilere og deres familier under og etter andre verdenskrig. I hovedrollene ser man Kristoffer Joner, Pål Sverre Hagen og Ine Marie Wilmann.

