Nå driver de hotell: – Ikke Bare Bahare

Tidligere Frp-politiker og eksstatsråd Per Sandberg har sammen med samboer Bahareh Letnes slått seg ned i Halden. I den nye TV 2-serien «Per & Baharehs Grand Hotel» får vi se hvordan det går når paret tar over Grand Hotel midt i sentrum, og sammen må stå ansvarlig for drift av både hotell og bar.

«Per & Baharehs Grand Hotel» får premiere 6. mars på TV 2 Play og TV 2 Zebra, og ifølge pressemeldingen fra TV 2 kan vi forvente oss «Hotell i særklasse». Sandberg selv er spent på resultatet – og sier ifølge pressemateriellet:

– Her kommer det mye rart, altså. Vi har begge bydd på oss selv. Vi var amatører da vi startet, så folk får dømme etter hvert. Jeg har mest lyst til å reise bort når serien skal gå på TV.

Bahareh er enig, og legger blant annet til: – Her blir ingenting sensurert, på godt og vondt.

2022 var det første året paret holdt hotelldriften i gang gjennom ett helt år.

– Vi har vel jobbet nærmest døgnet rundt i tre sesonger, men vi er flinke til å både «kicke» hverandre – og å ha det litt morsomt også, og det tror jeg vil kommer godt fram i TV-serien, fortsetter Sandberg.

[ Märtha Louises sannhet og kunsten å holde seg relevant ]