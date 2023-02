Humoristisk og tett på Jon Fosse

---

TEATER

«Ro mitt hav»

Basert på Jon Fosses dikt

Idé og bearbeidelse: Anne Marit Jacobsen

Med Anne Marit Jakobsen og Sinikka Langeland (musikk)

Gjestespill Nationaltheatret, Kanonhallen

Jon Fosses dramatikk er sterkt nærværende på norske teaterscener for tiden. Poesien hans derimot, er det ikke ofte man opplever framført samlet og gjennomtenkt fra en scene. Anne Marit Jacobsens «Ro mitt hav» i nært samarbeid med folkemusiker Sinikka Langeland gjør noe med dette, i en fin liten forestilling hvor nærheten til ordene og Fosses nennsomme tanker rundt mellommenneskelighet, kjærlighet og natur vektlegges.

Jacobsen og Langeland er på hvert sitt vis særegne og folkekjære scenekunstnere innenfor hvert sitt felt. Jacobsen er en av våre fremste skuespillere gjennom et langt liv som hun rikt og morsomt delte med oss alle i forestillinger som erindringsstykket «Jacobsen, værsågod!». Hun gjør fortsatt små innhopp i oppsetninger som aktuelle «Jordbærstedet» mot Sverre Anker Ousdal på Nationaltheatret, men de senere år har hun ikke minst hatt suksess med monologer, hvor hun på bredt grunnlag har brakt ulike lyrikere til scenen. Blant forestillingene er «Østenfor kjærlighet, vestenfor drøm» sammen med pianisten Helge Lien, basert på diktene til Inger Hagerup, og den musikalske forestillingen «Nå» med fokus på Hans Børlis lyrikk.

I «Ro mitt hav» står Jon Fosse for tur. Forestillingen har vært i emning et par år, men først nå spilles den i Oslo etter at pandemien bremset det hele, og så kom teaterstreiken. Det er en monolog satt inn i en musikalsk ramme, og er i det store og hele Jacobsens idé og prosjekt. Det føles helt riktig at Sinikka Langeland ikke bare spiller til, men framfører enkelte av tekstene med nyskrevet musikk av henne selv.

«Ro mitt hav» som bok

Gjennom et kvart århundre har Langeland vært blant landets fremste musikere i skjæringspunktet mellom folkemusikk, kveding og den folkevise- og runeinspirerte populærmusikken. Hun er heller ikke fremmed for Fosses lyrikk. På hennes kritikerroste album «Wolf Rune» (2021) finner vi blant annet en tonesatt «Ro mitt hav», diktet som har gitt denne forestillingen tittel, og som også er navnet på den fyldige samlingen Jacobsen har satt sammen for forlaget Samlaget med Jon Fosses lyrikk.

Anne Marit Jacobsen og Sinikka Langeland på Rommen Scene og forestillingen «Ro mitt hav». (Mode Steinkjer)

Den lille timen «Ro mitt hav» varer briljerer Anne Marit Jacobsen som en av våre fremste formidlere ikke bare av lyrikk generelt, men spesielt av Jon Fosses fine lag med ord og stemninger. Det ligger noe musikalsk i hennes formidling også. For mange vil «Ro mitt hav» derfor være en avvæpnende forestilling i den forstand at diktene til Fosse er både lette, lettfattelige, berørende og ikke så rent lite humoristiske.

Jon Fosses dramatikk

Den som vegrer seg for å gå inn i ofte langstrakte og mørke dramaer som «Nokon kjem til å komme», «Natta syng sine songar» og «Draum om høsten», vil i diktene Jacobsen har valgt ut finne en inngang til Fosses verden som føles ikke bare overkommelig, men også berikende og lett. Hans gjentakende ord, det suggererende språket og bruken av sirkulære vendinger og fraser med skiftende meningsinnhold framføres på inkluderende vis av Jacobsen, mens Langelands musikk innimellom er akkompagnerende, innimellom frittstående som instrumental eller med hennes egen sang basert på Fosses dikt.

I forestillingen inkluderer Jacobsen tekster fra Jon Fosses roman om fiskeren Johannes’ fødsel og død som hun lagde suksessforestillingen «Morgon og kveld» rundt, da med folkemusikeren Benedicte Maurseths musikk og scenografi av tekstilkunstneren Åse Ljones. Sistnevnte blir en slags tredje bidragsyter til «Ro mitt hav», da et stort broderi av henne – «Fallet» – står på scenen med et motiv som minner oss om de samme sirkulære og gjentakende mønstrene man finner i Fosses tekster. Jacobsen «casha» det ut som hun sier, og sørger nå for at mange får sett det.

«Morgon og kveld»

«Morgon og kveld». Inngang og utgang. Så enkelt kan det gjøres, men alt som er imellom er langt vanskeligere. I Fosses lyriske språk og i Anne Marit Jacobsens finstilte, nesten trippende framføring får det varme og mellommenneskelige et naturlig humoristisk skjær. Små anekdoter, små betroelser og kommentarer til publikum, samt humoristiske glimt inn i prosessen med stykket, som rundt Langelands stemming av instrumentet kantele, skaper en lett stemning i forestillingen. Dette lette sceniske skylaget glir umerkelig sammen med Langelands musikk, innimellom duvende og drivende folkaktig blues, innimellom mer intrikate melodiøse toner rundt Fosse ordlek.

«Ro mitt hav» er knapt mer enn et streif gjennom Fosses lyriske univers, men føles rikere enn som så, om å ha «Kvarandre», om skriving, angst, kjærleik, hva det vil si å være eller ikke være, om naturen, havet, regnet, pusten og blikket. Anne Marit Jacobsen er en storartet diktleser, og hun frir seg fra det høytidelige og det uutgrunnelige når hun med barnlig stemme gir Fosses gjentakende, livskloke trassighet nye fasonger i det ene øyeblikket, mens hun inderlig holder fast ved de aller største ordene i det neste. Slik skaper hun og Langeland nærhet til en nasjonalskald som i denne sammenhengen også blir vist fram som den folkefortelleren han vitterlig også kan være.