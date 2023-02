HBO-serien «Succession» fikk den største potten

Også dramaserien The Last of Us, opptak av den amerikanske spillefilmen The Gorge, postproduksjon på Hans Petter Molands amerikanske spillefilmen Thug og dramaserien om Leonard Cohen og Axel Jensen, «So Long Marianne» fikk tilslag om refusjon fra den samlede potten på totalt 41,3 millioner.

Det går fram av en pressemelding fra Norsk filminstitutt (NFI). Det var i alt sju søkere til filminsentivordningens søknadsrunde for 2023.

Refusjon på innspilling av film og serier

Filminsentivordningen tilbyr 25 prosent refusjon på utgifter internasjonale produsenter har ved innspilling av film og TV-serier i Norge. Dette gjelder produksjoner utført helt eller delvis i Norge, opprettet for å tiltrekke internasjonale produksjoner til Norge, samt stimulere til at filmer og serier med norsk hovedprodusent velger å gjennomføre innspillingen i Norge.

Dette var søkerne til filminsentivordningen for 2023

Det var i alt er sju søkere til insentivordningens søknadsrunde for 2023, mot hele 14 søkere for 2022. For årets tildeling handlet det om to spillefilmer og fem dramaserieproduksjoner som søkte om å få ettergitt 25 prosent refusjon på det de legger igjen av utgifter i forbindelse med innspilling langt til Norge.

Titlene som i det i utgangspunktet ble søkt for var:

Spillefilmen «Thug», som er Hans Petter Molands andre amerikanske film med Liam Neeson i hovedrollen, søkte om 7,65 millioner kroner. Den første var «Cold Pursuit», den amerikanske «remaken» av Molands egen norske «Kraftidioten». spillefilmproduksjoner.

Spillefilmen «The Gorge» med Anya Taylor-Joy (fra nylige «The Menu» og serien «The Queen’s Gambit») i en hovedrolle ved siden av «Top Gun: Maverick»-stjernen Mike Teller. Tellerer også tungt inne på produksjonssiden gjennom selskapet Skydance som står bak «Mission: Impossible»-filmene med Tom Cruise. «The Gorge» søkte om 7,2 millioner kroner

HBOs «Succession 4» med scener til en av episodene allerede innspilt I Norge, med strømmepremiere nå i mars.

Dramaserien «So Long Marianne» søkte om 10 millioner. Den handler om det turbulente trekantforholdet mellom poeten og artisten Leonard Cohen, forfatteren Axel Jensen og Marianne Ihlen. Regissør og manusforfatter på den internasjonale co-produksjonen er «Exit»-skaper Øystein Karlsen.

Dramaserien «Smuglere», Pål Sletaunes lenge planlagte serie om livet til forfatteren og smugleren Arthur Omre. Søknaden er på 9 millioner kroner. Utgangspunktet er Omres smuglervirksomhet under den norske forbudstida på 1920-tallet, og som førte til Omres roman «Smuglere». Serien får tittelen «The Adrenalist» på engelsk og skal ifølge Nordisk Film & TV-fond produseres av True Content Production Norway, og sendes på TV2 i Norge.

Dramaserien «Wisting». Strømmeprodusenten Viaplay søkte om hele 50 millioner kroner for krimserien «Wisting», nærmere bestemt for episodene 4–7.

HBO-serien «The Last Of Us». Den mest beskjedne søkeren var med sine 1,9 millioner ingen beskjeden tittel når det kommer til stykket. Første sesong av «The Last of Us» er denne vinterens mest omtalte serie på HBO.





