Er det slutt nå, Eldar? Nei!

Det er ikke så mange i underholdningsbransjen som arrangerer pressekonferanser lenger. Eldar Vågan er en av dem som kan få det til å se ut som en egen kunstform, der han inviterer på kokekaffe og forfriskninger, og underholder uformelt i en halvtime som om det var et godt forberedt show.

Etter 43 år tok Vazelina Bilopphøggers farvel med sitt store publikum i høst, for tre fulle hus i Oslo Spektrum. I sin nye trio har Vågan med seg Even Finsrud på trommer og Lars Tormod Jenset på kontrabass. Tre etter sigende edruelige, selvfinansierte musikere, som kan by på litt av hvert. Finsrud spilte trommer ved siden av Arnulf Høgger’n Paulsen i Vazelina siden 2015, mens Jenset er kjent fra noe mer seriøse jazzbesetninger. Ingen opptredener er foreløpig offentliggjort, med de satser på folkelige festivaler til sommeren, og et sittende innendørs publikum på konserter til høsten.

Trioen kommer til å framføre et variert repertoar, med gammelt og nytt i skjønn forening. På presentasjonen tok Vågan & co. fram gamle glansnummer fra Vazelina, som «Surfbrett», «Feil side ta Mjøsa» og «Det beste i livet er gratis», men ikke alle deres gamle hits passer inn i det nye formatet. Å selv stå i spissen for de mest løsslupne poplåtene til hans gamle gruppe kunne lett fått det til å se ut som et Benny Hill-show, humret Vågan. Benny Hill var en britisk komiker av den ikke veldig sofistikerte skolen for 50 år siden.

Sjefen sjøl viser seg igjen som en eminent gitarist, og forteller om sitt første møte med Lillebjørns gitarbok som 15-åring. Her sto det imidlertid så lite om Status Quo, Deep Purple og Led Zeppelin at han måtte finne fram til metodene deres på egen hånd. Selv om meldingene til Vågan mellom sangene kan være like gode som musikken i seg selv, er det ingen tvil om at trioen behersker en rekke områder av populærmusikken til fingerspissene. Vågan legger vekt på at de er et band som kan spille med begge hender, underforstått uten moderne hjelpemidler. Men han antyder også han helt sikkert hadde sittet hjemme alene og programmert musikken sin, om han var 15 år i dag.

Eldar Vågan forteller også at han har planer om å videreføre sin Gitarhelt-festival, der han inviterte noen av landets fremste gitarister til felles innsats for én kveld. Festivalen fikk et første år på Rockefeller i 2019, før den ble tatt av pandemien de neste tre. – Jeg vet hvem jeg skal spørre, sier han humoristisk, men hemmelighetsfullt til slutt.

