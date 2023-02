Jazz: Pianotrio med mesterlig spill

---

Eyolf Dale Trio

The Wayfarers

Editions

---

Det er bare to år siden pianist Eyolf Dale debuterte som leder for sin egen trio, med albumet «Being». Bak seg hadde han et par soloalbum, et knippe album i duo med makker André Roligheten, med oppvekst i det samme skiensjazzdraget som Dale, samt sin egen ambisiøse Wolf Valley-oktett. Det var under konserter med oktetten, under partier der Dale spilte med kun bassist Per Zanussi og trommeslager Audun Kleive, gnisten til å prøve ut det klassiske pianotrioformatet ble tent. Det han i et intervju med Dagsavisen har kalt «det ultimate formatet for piano i jazzen» (med unntak av solospill). «Det har noe med å vite hva vi vil si, hva vi har å komme med som pianotrio», som han sa.

[ Marius Neset: "Happy" høres ut som et lykkelig møte ]

Det er åpenbart et format han trives i, og det er utvilsomt et sted der han har noe å si. Nå er han tilbake, i storform, med andre album fra den samme trioen som sist, med nevnte Zanussi og Kleive, en veteran på den norske jazzscenen. Trioen beveger seg i et landskap av moderne lyrisk jazz, i utforskende lek med blant annet folkemusikken, samtidig dypt rotfestet i jazztradisjonene. Det gjøres på mesterlig vis, selv på sitt vakreste, mest stemningsmettede og innbydende blir det aldri motstandsløst, det har dessuten en befriende variasjon, mellom det lavmælte og det groovy, mellom den optimistiske stemningen på tittellåten som åpner albumet, til det melankolske på låter som «After The Party».

[ Paal Nilssen-Love: Gongenes herre er tilbake ]

Samtlige låter på «The Wayfarers» er signert pianist og bandleder Dale, men albumet skal i større grad enn «Being» være født ut av en samarbeidsprosess der Zanussi og Kleive fra starten har satt sitt stempel på musikken. Albumet preges av Dales melodiske teft, men det er i aller høyeste grad lyden av en trio vi hører her. Både når de beveger seg i neddempet landskap og når de tar oss med «Behind the Curtains», der de slipper løs triokraften, i et lett galopperende og deilig driv, der tre lyttende musikere går opp i en større enhet. Det låter så bra, så bra.

Trioen spiller på Victoria, den nasjonale jazzscenen i Oslo, 9. mars og dukker senere i vår opp under Maijazz i Stavanger og Nattjazzen i Bergen.

[ Gripende gjenhør med Esbjörn Svensson ]

Eyolf Dale Trio: The Wayfarers (Editions)