I natt kjemper norsk produsent om tre grammyer

Skien-mannen Morten Lindberg vant sin første Grammy i 2020. Nå er han nominert i kategorien «Best Immersive Audio Album» for sitt arbeid på albumene «Picturing the Invisible: Focus 1» og «Tuvayhun – Beautitudes for a Wounded World». For sistnevnte er han også nominert i kategorien «Best Engineered Album Classical».

41 år gamle Beyoncé er selve dronningen i år, hun er nominert i hele ni kategorier. Hennes «Break My Soul» er nominert til både årets låtinnspilling og årets låt, mens «Renaissance» kan vinne Grammy for beste album.

Ektemannen Jay-Z ble nominert i fem kategorier i år, og de to kan nå skilte med totalt 88 Grammy-nominasjoner hver – mer enn noen annen artist.

Kendrick Lamar stakk av med nest flest nominasjoner i år – åtte stykker. Adele og Brandi Carlile er nominert i sju kategorier. Mange ser Adele og Beyoncé som hovedkonkurrenter. Sistnevnte holder stand som mestvinnende artist - men hun har aldri vunnet Årets album.

Harry Styles er blant flere som har seks nominasjoner. I tillegg har han fått jobben med å underholde, sammen med flere andre artister.

Abba-gjengen er nominert som beste album for «Voyage», årets innspilling for «Don't shut me down» og i kategorien beste opptreden av en gruppe.

Prisutdelingen starter klokka 2 i natt.

