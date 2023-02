Hjelp, vi er i verdensrommet! NRK-komedien «Orion» byr på humor helt der ute

---

5

TV-serie

«Orion»

NRK TV, premiere 7. februar

---

Det var på høy tid vi fikk en norsk serie som foregår i verdensrommet igjen. Det har vi ikke sett siden NRK bød på «Blindpassasjer» for 45 år siden. Men der Bing og Bringsværd ga en og annen ung seer mareritt om biomater med sin romskip-krim, byr komiker og serieskaper Henrik Farley på en opplagt og morsom lek med science fiction-komedien.

Teamet av norske grensevakter i selskap med lovebot (Jonis Josef) og kommandør Sverre (Martin Lepperød) fra Nesodden på plass i Orion. Teamleder Kristoffer er gammel speidergutt, men ikke alltid like beredt. (Stian Thilert/Stian Thilert/NRK)

«Orion» er lavkost- og tøyse-utgaven av serier som amerikanerne lager flust av, en norsk vri på komiversjoner av space opera-serier som nåtidens «Avenue 5« og «The Orville», eller den gamle britiske kultserien «Red Dwarf».

[ Neste franchise ut fra Amazon: Tomb Raider ]

Grensestasjonen Orion, stedet der alt foregår i NRKS nye miniserie, lavkost-sci-fi-komedien «Orion» som komiker Henrik Farley står bak. (Stian Thilert/Stian Thilert/NRK)

Stikkord her er oppskrudd og absurd komikk. Legg til den friske og grenseløse humoren til amerikanske tegnefilmer for voksne i sjangeren «Rick and Morty», med et mannskap av norske tollere i hovedrollen, og man nærmer seg noe av hva «Orion» er.

[ Dette har Marvel på gang av filmer og serier ]

Tonen settes fra første intro-tekst. Vi er på en grensestasjon i det ytre rom i framtida, hvor tollere fra jorda kontrollerer alt som vil inn i vårt solsystem. Mannskapet er menneskehetens siste beskyttelse mot farlige vesener. Sånn som The Wall i «Game of Thrones», blir vi fortalt. Det danske teamet som var her før led en grusom død, men etterlot i det minste mye øl og rød pølse.

Kristoffer (Henrik Farley) og Hedda (Eline Grødal) må sjekke alle som vil inn i solsystemet, også en rosa romvesener (Patrik Ije Langseth) som kunne vært med i en «Guardians of the Galaxy»-film. (Stian Thilert/Stian Thilert/NRK)

Menneskenes problem er at de befinner seg på bunnen av næringskjeden, og etter at alle andre er drept er det Norges tur til å stille med et team. De er Kristoffer, Hedda og Eskil, som er sendt opp for å hjelpe Sverre, en tidligere politisjef fra Nesodden politidistrikt.

[ Finn en god serie på TV 2 Play ]

Hedda (Eline Grødal) er den barske, handlekraftige veteranen i det norske teamet. (Stian Thilert/Stian Thilert/NRK)

Kvartetten må håndtere klassiske intergalaktiske trusler som farlige smuglere, onde maskiner og parasitter, og sånt som at dansker er like uforståelige i rommet som andre steder.

[ Finn en bra serie på Netflix ]

Serieskaper Henrik Farley har hovedrollen som den ikke alltid like våkne Kristoffer, og som har en ekstra agenda. Her er krigsveteranen Hedda (Eline Grødal) som elsker å gå i blodig detalj om gamle traumer, og den alltid litt engstelige Eskil (Arman Surizehi).

Kristoffer og Hedda må ofte spille good cop, bad cop, slik man gjerne gjør i kule politifilmer. De byr på mye tøys, men mye av det er morsomt tøys. (Stian Thilert/Stian Thilert/NRK)

Med ombord er Jonis Josef, Farleys makker fra radio og TV, i rollen som en omsorgsfull lovebot. Nesodden-mannen Sverre spilles av Martin Lepperød, også kollega av Farley, og at disse kjenner hverandre fra før gjør nok sitt til at samspillet er tight og greit.

John Brungot er blant de kjente aktørene i biroller i serien. (Stian Thilert/Stian Thilert/NRK)

Denne gjengen møter kosmiske trusler og lavpanne-vitser med hverdagslig innstilling og den seriøse minen som gjør at absurde settinger som dette fungerer. Her dukker kjente fjes som John Brungot opp en liten stund, og en hel komikerklikk med og uten ansikt, som Lars Berrum, Martin Beyer-Olsen, Steinar Klouman Hallert og Erlend Mørch.

[ Drama fra NRK treffer tidsånden: «Vi lover et helvete» ]

Referansene til TV og film kommer tettere enn man aner, men her pekes og lekes det like gjerne med «Hjelp, vi flyr!» og «The Office» som «Alien» og «Star Wars».

[ Komiker-portrett: Steinar Klouman Hallert fra «Sigurd fåkke pult» (+) ]

Dette romeventyret er komiker og P3-profil Henrik Farleys hjertebarn, en respektfull parodi og lystpreget lek med på diverse serier fra flere galakser, med politifilm, actionfilm og nyere tegnefilmkomedie. Romstasjonen er lastet med skrudd humor, karikerte typer og tøysehumor – tøysete i positiv forstand.

Orion er et klassisk romstasjon-sted slik de skal være, med trange korridorer, mange sektorer og mørke, trange avlukker. (Stian Thilert/Stian Thilert/NRK)

Det er ikke alt som treffer mål, men her går vitsene så fort unna at det kleineste preller av. Det kan være det hjelper å møte serien med det rette humøret.

Serieskaper Henrik Farley leker med genre og humor i science fiction-lavpriskomedien «Orion», NRKs tilbud til unge voksne, og i følge forhåndsomtalen først og fremst en serie for gutter og menn i alderen 15 til 25. (Stian Thilert/Stian Thilert/NRK)

Handlingen foregår i trange korridorer, små kontrollrom og mørke avlukker, for dette er så lavpris TV at det er rart kulissene ikke dirrer i finerplater når den blodsprutende action er som heftigst. Serien kunne vært innspilt i en kjellerkrok på Marienlyst, eller i lasterommet på Marco Polo (stjerneskipet i «Blindpassasjer»).

[ Se en god serie på Viaplay ]

«Orion» er bare en ganske liten miniserie i sju episoder, på knappe femten minutter hver. Det gir mye oppskrudd og treffsikker humor og sjangerparodi for budsjettkronene.

[ Se en god serie på NRK ]

Det er en kjent sak at i verdensrommet kan ingen høre deg skrike. Heller ikke av latter. Det er ikke nødvendigvis sånn at «Orion» får en til å le veldig høyt, men komedien er så rikholdig på vitser og så presist framført at man kan le godt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen