«Knock at the Cabin» faller pladask

---

3

FILM

«Knock at the Cabin»

Regi: M. Night Shyamalan

USA, 2023

---

Ja, dette er en film av M. Night Shyamalan, absolutt ingen tvil om det. Som stor fan av i alle fall noen av filmene til denne fyren (som for eksempel «Unbreakable» og «Split») vil man jo gjerne håpe på det beste og heie på en underdog, men Shyamalan tryner minst like ofte som han lykkes. Personlig hadde jeg sansen for hans siste; «Old» (2021), selv om det er umulig å forvare Shyamalans elendige håndlag med dialogføring og rent ut forrykte kreative veivalg. «Old» hadde tross alt et forfriskende eksentrisk utgangspunkt, noen minneverdige drømmelogikk-scener og opptil flere gode ideer. Det samme har «Knock at the Cabin», som er den mest erketypisk Shyamalanske (ja, det er et ord!) filmen han har laget på flere år.

I kjent stil har Shyamalan regissert, produsert og delvis skrevet «Knock at the Cabin» selv (i tillegg til å gjøre sitt obligatoriske Hitchcock-gjestespill, denne gangen som TV Shop-vert), mens historien er basert på Paul Tremblays prisbelønte roman «The Cabin at the End of the World». Film holder seg tett opp til boken fram til et visst punkt, og tar deretter en bratt U-sving inn i et sidespor sentralstyrt av Shyamalans verste instinkter. Synd, for opptakten er oppriktig fascinerende, og er drevet av en virkelig bra skuespillerprestasjon fra den sympatiske muskelbunten Dave Bautista. Et intenst kammerspill som stort sett utspiller seg i et sommerhus med sju skuespillere, der spenningsnivået opprettholdes så lenge vi holdes i kontant uvisshet om utfallet. Og deretter fordufter totalt i takt med at «overraskelsene» avsløres. Så ja, virkelig erketypisk Shyamalan.

Fra M. Night Shyamalans «Knock at the Cabin». (Universal Studios )

Snart åtte år gamle Wen (Kristen Cui) er på ferie sammen med adoptivfedrene Eric (Jonathan Groff) og Andrew (Ben Aldridge) i et leid sommerhus isolert langt inne i New Hampshire-skogene. Hun er travelt opptatt med å fange gresshopper da en diger rugg av en mann plutselig spaserer bort til henne. Han introduserer seg selv som Leonard (Dave Bautista), og forteller at han er på jakt etter nye venner. Han vil gjerne være vennen til Wen, men bærer på et tungt hjerte over tingene han nå er nødt til å gjøre. Snart får Leonard selskap av tre «kollegaer»: den tett sammenknytte hissigproppen Redmond (Rupert Grint), sykepleieren Sabrina (Nikki Amuka-Bird, tilbake fra «Old») og kokken Adriane (Abby Quinn). Ikke et særlig godt tegn at de alle er utstyrt med hjemmesnekrede middelalder-våpen.

eonard er utstudert høflig med et vennlig tonefall, og er oppriktig lei for at han må ta denne lykkelig familien til fange. Men det har seg sånn at verden er i ferd med å ende, og det eneste som kan forhindre den bibelske apokalypsen er at enten Eric, Andrew eller Wen frivillig sier seg villige til å rituelt ofre livet for å redde hele menneskeheten. Som ofre for homofobisk vold, fordommer og trakassering antar ekteparet at dette er et forskrudd forsøk på ekstrem konverteringsterapi, eller eventuelt en fanatisk dommedagskult drevet av delte vrangforestillinger og religiøse diskusjonsforum-konspirasjonsteorier.

Fra M. Night Shyamalans «Knock at the Cabin». (Universal Studios )

Men siden «Knock at the Cabin» tross alt er en film av M. Night Shyamalan ligger det i kortene at dette er noe mer enn en straight «home invasion»-thriller. Litt at problemet med dette konseptet er at det egentlig bare er to tilgjengelige retninger historien kan ta. Enten så snakker Leonard og kumpanene sant, og verdens ende er virkelig nære. Eller så er den ikke det. Shyamalan klarer aldri å bygge opp tilstrekkelig spenning om det forutsigbare utfallet, og ender i kjent stil opp med å spenne bein på seg selv med en finale som skiller seg helt fra romanen.

Dette var et prosjekt M. Night Shyamalan tok over etter at originalmanuset havnet på «Black List»-oversikten i 2019, og han skrev deretter om den siste tredjedelen for å sette sitt personlige preg på historien. Så det føles påfallende at det er Shyamalans personlige særpreg som igjen ender opp med å bli den store svakheten og belastningen her. Forfatteren Paul Tremblay foretrakk å holde svarene enigmatiske og utfallet gåtefullt, der målet mest var å fange opp den håpløse uroen mange følte under Trump-æraen – samt frykten for fanatikere som ble ledet på ville veier av QAnon og Pizzagate-vrangforestillinger. Shyamalan er ikke akkurat en subtil eller politisk bevisst filmskaper, og staver isteden ut alt han vil si med STORE BOKSTAVER, tårevåte enetaler og flere utropstegn. Han har også valgt å konsekvent klippe seg bort fra alle voldsomhetene som utspiller seg i løpet av filmens gang, trolig i et forsøk på å sikre seg en familievennlig PG13-aldersgrense i USA (den endte allikevel opp med å få en «R»-rating på grunn av røff språkbruk og truende stemning).

Regissør M. Night Shyamalan på settet til «Knock at the Cabin». (Universal Studios )

At den siste tredjedelen av «Knock at the Cabin» faller så spektakulært pladask på fjeset er desto mer frustrerende fordi de første to tredjedelene av filmen fungerer såpass bra, og unngår flere av svakhetene vi ofte forbinder med Shyamalan. Det er direkte utmattende å se en filmskaper som gjentatte ganger, og så til de grader, saboterer seg selv med sine kreative valg. Han er så desperat i behov av en samarbeidspartner som kan snøre ham inn med noen velvalgte «Nei, det der er en skikkelig dritt idé!»-kommentarer fra sidelinjen.

Shyamalan prøver å piske opp sterke følelser uten å ha lagt grunnlaget, og vil så gjerne si noe om tro, tvil og åndelighet – noe som til tider får dette mest til å minne om den typen religiøse dommedagsthrillere som stadig slippes på det evangelisk kristne kinomarkedet i USA. Så ja, dette er nok en tapt mulighet og feilvurdert skuffelse, fra en filmskaper som har vært veldig konsekvent i sin dedikasjon til å skuffe oss minst like ofte som han overrasker positivt.

