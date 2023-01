NRK slipper «Exit 3»-detaljer: Sendedato klar for siste sesong

2. mars kommer den etterlengtede tredje sesongen av NRK-suksessen «Exit» på TV.

Serien er på åtte episoder, de tre første slippes på NRK TV 2. mars, melder NRK.

1. mars blir det førpremiere på Colosseum kino, med visning av de første episodene. Førpremieren er åpen for publikum.

Tobias Santelmann i «Exit 3» (Fremantle/NRK)

I tredje sesong finner «Exit»-gutta store penger i det grønne skiftet, og gjemmer dem bort i skatteparadis og kryptovaluta. Handlingen i serien er også denne gangen inspirert av norsk virkelighet.

– Jeg vil si at det er rundt 70 prosent virkelighet. Det som er gøy er at det er alltid de verste historiene som er sanne, sier serieskaper Øystein Karlsen til NRK. Karlsen har både regissert serien og skrevet manus. Tredje sesong blir den siste, understreker han:

– Finalesesongen av «Exit» er en kulminering av livet karakterene har levd til nå. De har alltid levd på en måte der de har pushet alt så langt det går, bare for å føle noe som helst. Få et eller annet form for kick. Denne gangen dytter de det endelig utenfor kanten, sier Karlsen til NRK.

Serien er produsert av Fremantle Media for NRK.

– I den tredje sesongen av «Exit» er dette noe av det vi tar opp: Investeringer i grønn energi og en feilslått statlig kontroll rent finansielt sett. En del investorer bruker det grønne skiftet til å berike seg på premisser som fremstår helt urimelig. Med gutta våre i «Exit» kan vi peke på hvordan noen tjener seg rike på systemsvikt i det norske samfunnet, fortalte produsent Petter Testmann-Koch i Fremantle Norge til Dagsavisen i desember, da «Exit 3» ble presentert på en internasjonal TV-messe i London.

Nordens mest strømmede

I Norge har over to millioner strømmet hver sesong av «Exit». Serien er solgt til over 50 land.

Se klipp fra Exit 3:

I Norden har til sammen over sju millioner strømmet de to sesongene av «Exit». Dette gjør «Exit» til Nordens mest strømmede dramaserie, heter det i en pressemelding fra NRK.

I desember 2021 annonserte NRK at tredje sesong skulle settes i produksjon. Hittil har NRK og Fremantle vært tilbakeholdne med detaljer om den nye sesongen. Den er innspilt i Marokko, Spania, Frankrike, England, Sverige og Norge.

Agnes Kittilsen i «Exit 3» (Fremantle/NRK)

Agnes Kittilsens karakter Hermine blir helt sentral i den siste sesongen, forteller NRKs dramasjef Marianne Furevold-Broland.

– Denne sesongen har en enda sterkere og sårere historielinje, og vi får igjen et innblikk i finansverdens irrganger, på godt og vondt. Hermine tar grep og vi kan vel trygt si gutta får gjengjelde, sier Furevold-Boland i en pressemelding fra NRK.

Serien slippes på NRK TV i tre omganger, tre episoder 2. mars, tre episoder 9. mars, og de siste to episodene 16. mars.

Billetter til premierevisningen på Colosseum kino blir gjort tilgjengelig 15. februar på nrk.no/publikum.

