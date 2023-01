Dramatoppene møtes: TV2 kan vinne prisen

Onsdag starter TV Drama Vision, TV-delen av Göteborg Internasjonal Film Festival, som denne uka samler toppene i nordisk film- og TV-bransje. «The Rise of Norwegian Drama» er ett av hovedtemaene på TV Drama Vision.

Her skal TV2s dramasjef Alice Sommer snakke om hemmeligheten bak norsk TV-dramas suksess, sammen med NRKs dramaredaktør Marianne Furevold-Boland og Viaplays skandinaviske dramasjef Camilla Rydbacken.

Med «Kids In Crime» har TV2 og serieskaper Kenneth Karlstad landet Norges nominasjon til den prestisjetunge Nordisk Film & TV Fond-prisen for beste manus. Det røffe TV2-dramaet om Sarpsborg-ungdommer på speed konkurrerer med storsatsinger som SVTs «Händelser vid vatten» og DRs «Carmen Curlers».

Slik ser Jakob Oftebro ut i rollen som Freddy Hælvette i "Kids in Crime". Foto: Einar Film Drama (NTB kultur)

Har tatt sjansen

Alice Sommer tok over som TV2s dramasjef i 2021, og med «Kids In Crime» har TV2 fått en suksess som var både uventet og uvanlig, forteller hun.

– Serien er jo ganske heftig både i formspråk og tematikk, så vi ventet egentlig på motbør etter publisering. Men tilbakemeldingene har utelukkende vært positive i retning av «Så kult at TV 2 lager sånt!», forteller Sommer.

Det var serieskaper Kenneth Karlstad som kom med ideen etter at TV2 etterlyste såkalt «kortformat scripted humor».

– Vi så kjapt at dette var et uvanlig prosjekt med en sterk ambisjon: Å fortelle nettopp denne historien om en gjeng skakkjørte ungdommer fra Sarpsborg rundt årtusenskiftet, forteller Sommer.

– «Kids in Crime» skiller seg jo en del fra det vi har i vårt innholdstilbud ellers. Det at vi har tatt denne sjansen, tror jeg har bidratt til å gjøre dette til en av våre mest strømmede dramaserier i 2022. Jeg tror også noe av nøkkelen har vært at serieskaperen fikk en høy grad av kunstnerisk frihet. Vi har vært tett på prosessen, men har bevisst latt være å stå over manusforfatterne for å presse serien inn i våre eksisterende kakeformer, forteller Sommer.

TV2s første dramaserie i år var «Blodsbrødre» som også skal vises internasjonalt på Netflix. Sist uke kom humorserien «Russebussen», og neste uke kommer humordramaet «Krypto Kings», som begge er blant seriene TV2 presenterer på TV Drama Vision.

Fra TV2-serien «Krypto Kings», med premiere 10-. februar (TV2)

Drama fra virkeligheten

Under TV Drama Vision-programmet i Göteborg presenteres også tre nye store serieprosjekter som kommer på TV2:

«Smugleren»: Historien om forfatteren Arthur Omre, som ble dømt for spritsmugling under forbudstiden i Norge, og skrev romanen «Smuglere» i fengsel. Pål Sletaune, prisbelønt bl.a. for NRK-serien «22. juli», har lenge jobbet med et Arthur Omre-prosjekt, og nå går han i gang. Planlagt til seks timelange episoder. Internasjonal tittel «The Adrenalist», produsent True Content for TV2.

Historien om forfatteren Arthur Omre, som ble dømt for spritsmugling under forbudstiden i Norge, og skrev romanen «Smuglere» i fengsel. Pål Sletaune, prisbelønt bl.a. for NRK-serien «22. juli», har lenge jobbet med et Arthur Omre-prosjekt, og nå går han i gang. Planlagt til seks timelange episoder. Internasjonal tittel «The Adrenalist», produsent True Content for TV2. «Flukten fra Bolivia»: Basert på saken fra 2008 der tre norske jenter ble arrestert på en flyplass i Bolivia med 22 kilo kokain i bagasjen. Serieskaper er Emilia Beck («Royalteen»), hovedregissør er Anna Gutto. Prosjektet ble tildelt seks millioner i produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt før jul. Internasjonal tittel «Escaping Bolivia». Planlagt seks 45 minutters episoder, produsent 4 1/2 og Fremantle for TV2.

Basert på saken fra 2008 der tre norske jenter ble arrestert på en flyplass i Bolivia med 22 kilo kokain i bagasjen. Serieskaper er Emilia Beck («Royalteen»), hovedregissør er Anna Gutto. Prosjektet ble tildelt seks millioner i produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt før jul. Internasjonal tittel «Escaping Bolivia». Planlagt seks 45 minutters episoder, produsent 4 1/2 og Fremantle for TV2. «E14: Seksjon for spesiell innhenting»: Basert på historien om en hemmelig norsk etterretningsgruppe som opererte bl.a. under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia på 1990-tallet. Hovedforfatter er Sebastian Torgren Wartin (bl.a. «Kampen om Narvik»). Tildelt 4.7 millioner i produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt før jul. Internasjonal tittel «E14: Section for special intel». Produsert av Hummelfilm og Rubicon for TV2.

Pål Sletaune er klar til å gå i opptak med «Smugleren», de to andre seriene ventes å gå i opptak i løpet av 2023/24.

– Nøyaktig når disse vil få sine premierer, vil tiden vise. Stort drama tar tid å produsere, sier Alice Sommer.

– «E14», «Smugleren» og «Flukten fra Bolivia» er store dramaserier basert på virkelige hendelser. Hvor typisk er disse seriene for hva du vil satse på framover i TV2?

– Det er riktig at disse seriene henter inspirasjon fra virkeligheten. Vi gikk inn i disse seriene fordi de er sterke historier med relevans for et norsk publikum, ikke primært fordi de representerer en form for «true fiction» som sjanger betraktet. Dette er dramaserier som ville stått seg like godt dersom de var hel-fiktive, kommenterer Alice Sommer.

– TV 2s dramahistorier skal fortelle noe om hvem vi er, hva som binder oss sammen og hva som skiller oss. Hvor vi kommer fra og hvordan vi kan forstå oss selv og hverandre. Dermed blir det nærliggende at virkelige hendelser både inspirerer og gir opphav til dramatiserte historier som føles relevante for et norsk publikum, kommenterer Sommer.

Både de store strømmerne og de nordiske allmennkringkasterne presenterte nye prosjekter under TV Drama Visions norske seksjon. NRK presenterte tre kommende dramaserier: Storserien «Makta» om Gro Harlem Brundtland, den samiske bryllupskomedien «Heajastallan» og dating-serien «Dates In Real Life» av Jakob Rørvik («Thomas mot Thomas»).

Viaplay presenterte to kommende titler i seksjonen «Focus on Norway»: «Min skyld», Per-Olav Sørensens dramatisering av suksessboka til Abid Raja, og «I kjærlighetens navn», om serieskaper Bård Breiens oppvekst med en far i pornobransjen.

Den sterkeste viljen

Strømmegigantene Netflix og Viaplay har allerede investert i flere hundre millioner-klassen i norsk film og TV-drama. Også Amazon og Disney er på full fart inn i det nordiske produksjonsmarkedet. TV2 kan ikke konkurrere om å bruke mest penger, konstaterer Sommer.

– Hvordan kan TV2 hevde seg i dramakonkurransen med strømmere som har langt større budsjetter?

– Vår oppgave og vår ambisjon er å fortelle relevante historier for et norsk publikum. Det er en del av TV 2s samfunnsoppdrag. Oppgaven er ikke å smykke oss med størst mulig budsjetter, men å formidle historier som treffer våre seere her hjemme og kan bety noe for dem. Et godt eksempel er nettopp «Kids in Crime». Serien har kanskje ikke det største budsjettet, men definitivt den sterkeste viljen, mener Alice Sommer.

