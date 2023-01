Elvis har et oldebarn

En representant for Keough bekrefter overfor People at Riley Keough fikk en datter i 2022. Det blir det første oldebarnet til Elvis.

Det var Riley Keoughs ektemann Ben Smith-Petersen som leste opp konas tale under minnehøytideligheten på Graceland i Memphis søndag. Selv satt Riley Keough på første rad. I talen hennes til moren, som døde bare 54 år gammel, het det:

– Jeg håper jeg kan elske min datter på samme måte som du elsket meg, på samme måte som du elsket min bror og mine søstre.

Lisa Marie Presley hadde fire barn: Riley (33), Benjamin, som døde i 2020, 27 år gammel, og tvillingene Harper og Finley (14).

Riley Keogh takket sin avdøde mor for å ha «gitt meg min styrke, mitt hjerte, min empati, mitt mot, min humoristiske sans, manerene mine, temperamentet mitt, villheten min og innbittheten min». Hun avsluttet talen med å si at hun håpet moren omsider «visste hvor elsket du var her».

– Takk for at du prøvde så hardt for oss.

Riley Keough møtte den australske stuntmannen Ben Smith-Petersen under innspillingen av «Mad Max: Fury Road» i 2012. De giftet seg tre år senere, ifølge People.

Under minnestunden søndag på Graceland leste Lisa Maries mor, Priscilla Presley, høyt et dikt som barnebarnet Harper Lockwood hadde skrevet. Axl Rose var blant artistene som opptrådte, sammen med Alanis Morissette og Billy Corgan. Blant talerne var også hertuginnen av York, Sarah Ferguson.

